„Mit unserem Beitrag helfen wir gerade in der Zeit der Corona-Pandemie Vereinen und vielen ehrenamtlichen Helfern“, sagt Dr. Peter Bottermann, der Vorstandssprecher der Volksbank Ruhr Mitte.

Jugendförderpreise Volksbank hilft Jugendsport in Gelsenkirchen mit 10.000 Euro

Gelsenkirchen. In Abstimmung mit Gelsensport fördert die Volksbank Ruhr Mitte zehn Sportvereine in Gelsenkirchen. Kopatz: „Finanzspritze stärkt die Vielfalt.“

Da die Vergabe der Volksbank-Jugendförderpreise für das Jahr 2020 wegen der Corona-Schutzauflagen nicht stattfinden kann, erhalten zehn Sportvereine jeweils 1000 Euro für die Förderung ihrer Jugendarbeit. Die Auswahl der Klubs trafen die Experten von Gelsensport und der Sportjugend Gelsenkirchen, der Jugendorganisation Gelsensports.

Alle Artikel zum FC Schalke 04 finden Sie hier.

„Die Finanzspritze der Volksbank stärkt die Vielfalt der angebotenen Sportarten in unserer Stadt“, meint Marc Kopatz, der Gelsensport-Vizepräsident Jugend. „Mit unserem Beitrag helfen wir gerade in der Zeit der Corona-Pandemie Vereinen und vielen ehrenamtlichen Helfern, damit sie Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen dauerhaft für den Sport begeistern können“, sagt Dr. Peter Bottermann, der Vorstandssprecher der Volksbank Ruhr Mitte.

Eine weitere Förderung durch die Volksbank ist möglich

Übrigens: Vereine, die aktuell keine Spende erhalten haben, können sich direkt an die Volksbank Ruhr Mitte wenden – per E-Mail (marketing@vb-ruhrmitte.de) beziehungsweise online auf www.vb-ruhrmitte.de/foerderantrag. Diese nimmt dann mit dem Verein Kontakt auf und prüft die Voraussetzungen für eine Spendenzahlung (Gemeinnützigkeit, Verwendungszweck). Im Anschluss kann die einfache und schnelle Auszahlung der Förderung erfolgen.

Mehr Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport:

E-Sport: Der SC Hassel will bei Fifa groß rauskommen

Kommentar: Fair-Play-Gedanke bleibt beim SC Hassel auf Strecke

Knaller beim SC Hassel: Trainer Tim Kochanetzki tritt zurück

„Wir warten darauf, dass wir in Kooperation mit Gelsensport und dessen Sportjugend möglichst bald wieder herausragende Leistungen im Jugendsport mit dem Volksbank-Jugendförderpreis auszeichnen können“, sagt Peter Bottermann, während es Gelsensport-Präsident Jürgen Deimel so formuliert: „Es wäre schön, wenn 2021 der Jugendsport wieder möglich sein wird und wir im Folgejahr die Ehrung vornehmen können.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die zehn Vereine, die jeweils eine Unterstützung von 1000 Euro erhalten:

Box-Club Erle

Cricket-Abteilung des VfB Gelsenkirchen e.V. - für die Bereiche Migration und Integration

EHC Gelsenkirchen 2000

Erler Sportgemeinschaft für die Bereiche Inklusion, Handicap und Integration

Reitverein ETuS Gelsenkirchen für die Bereiche Jugend und Handicap-Reiten

Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen

SSV Buer für die Bereiche Handicap, Mädchenmannschaften, Inklusion und E-Sport

SV Hansa Scholven für die Bereiche Handicap, Mädchenmannschaften und Inklusion

TC Gelsenkirchen für die Bereiche Inklusion und Handicap

Versehrtensportgemeinschaft Gelsenkirchen

Weitere Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport:

Presse: Schneider muss sogar Mitleid des BVB-Chefs ertragen

FC Schalke 04: Die Bürgermeisterin, die Norbert Elgert bewundert

FC Schalke 04: Papa Köster bangt um seinen Posten als Chauffeur

Alle Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport finden Sie hier.