Viren bremsen die SG-Mädels aus

Beim Deutschen Mannschafts-Wettbewerb erreichten die Schwimmerinnen der SG Gelsenkirchen in der Oberliga West den dritten Platz. Mit 18.166 Gesamtpunkten schrammten Leitwölfin Susanna Schumann und ihre Mannschaftskolleginnen knapp hinter der SG Bayer (18.918) und der SG Neuss (18.605) am erhofften Aufstieg in die 2. Bundesliga vorbei. „Vielleicht ist das gar nicht so schlecht“, sagt SG-Trainer Michael Seeger, „in der 2. Liga hätten wir um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Jetzt haben wir ein Jahr Zeit, um uns weiterzuentwickeln.“

Dass seine Mannschaft nicht ihre Topform abrufen konnte, hatte Gründe. Seeger: „Unser Team bestand aus acht Schwimmerinnen plus einer Reserveschwimmerin. Insgesamt sechs Mädels waren gesundheitlich angeschlagen, hatten entweder Ohren,- oder Halsschmerzen und teilweise auch Fieber. Trotz der Erkältungen haben einige noch Bestzeiten geschwommen, aber bei insgesamt fünf Starts lässt irgendwann die Kraft nach.“ Der SG-Coach stellt fest: „Nach zunächst guten Zeiten gab es dann auch Ausraster nach unten, weil der Körper sich meldet und einfach sagt: Stopp! Das ist ganz normal.“

Susanna Schumann holte über 50 Meter Brust in 33,58 Sekunden den ersten Platz und lag auch über 100 Meter Brust vorne (1:13,04). Über 200 Meter Brust kämpfte sich Schumann in 2:41,78 Minuten auf den zweiten Rang. Victoria Dolle gewann die 50 Meter Schmetterling in 28,42 Sekunden und trumpfte auch bei den 400 Meter Lagen, die sie in 5:11,48 Minuten für sich entschied. Michael Seeger: „Das war eine neue Bestzeit. Gleiches gilt für die 57,84 Sekunden über 100 Meter Kraul.“ Über 200 Meter Schmetterling schlug Dolle ebenfalls als Erste an (2:30,79 Minuten), war aber im Vergleich zu den NRW-Kurzbahnmeisterschaften deutlich langsamer. „Über ihre Paradestrecken hat man einfach gemerkt, dass es nicht mehr ging. Teilweise war sie zwölf Sekunden unter ihrer Bestmarke“, bilanziert der SG Gelsenkirchen-Coach.

Anna-Lena Dausel wird Dritte

Sophie Huang kam über 200 Meter Lagen auf Platz zwei. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Über 200 Meter Freistil wurde Laeticia Lissok Siebte (2:19,64 Minuten), Anna-Lena Dausel schlug über 100 Meter Brust als Dritte an (1:15,01). Auch über 200 Meter Brust wurde Dausel Dritte (2:45,60). Sophie Huang kam über 200 Meter Rücken als Vierte ins Ziel (2:25,26). Über 200 Meter Lagen lief es besser: Huang freute sich über Platz zwei (2:26,61). Kiara Sotke kämpfte sich über 200 Meter Lagen auf den achten Platz (2:36,92), während Lilly Berlin über die 800 Meter Freistil in 10:24,88 Minuten ebenfalls Achte wurde. Kaja Schiffke holte über 400 Meter Freistil Rang vier (4:49,27).

„Ich war insgesamt mit der Leistung zufrieden“, bilanziert Michael Seeger, „mit hätte, wäre und wenn müssen wir nach diesem Wettkampf gar nicht erst anfangen. Bis auf Susanna Schumann sind wir mit einem ganz jungen Team angetreten. Wir stehen nicht auf der Stelle, sondern entwickeln uns weiter.“ Ein Extra-Lob hat Seeger für seine Teamsprecherin parat. „Susanna Schumann spornt an, reißt alle mit und hält die ganze Mannschaft zusammen. Sie weiß, worauf es ankommt und ist mein verlängerter Arm.“