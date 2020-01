Viktoria Resse: Schlimmste Befürchtungen bestätigen sich

Fußball-Landesligist Viktoria Resse wird von einem fast unglaublichen Verletzungspech verfolgt. Zehn Spieler sind derzeit außer Gefecht gesetzt. Am schlimmsten erwischte es Marcus Schoppe.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bei dem Mittelfeldspieler bestätigt. Die Verletzung im linken Knie, die Marcus Schoppe in einem Testspiel beim SuS Olfen (3:2) erlitt, stellte sich tatsächlich als Kreuzbandriss heraus. Für ihn sind diese Saison und wohl auch die Hinrunde der kommenden Spielzeit gelaufen. Besonders bitter für ihn: Bereits zu Beginn des vergangenen Jahres zog er sich einen Kreuzbandriss zu – im anderen, im rechten Knie. Erst im Dezember hatte er nach langer Pause ein Comeback gefeiert.

Die Partie in Olfen stand sowieso unter keinem guten Stern für die Viktoria. Zuvor verletzte sich bereits Torjäger Sven Jubt, ein Spieler, der auf dem Platz oft den Unterschied ausmacht. Der Mittelfuß ist angebrochen, so lautete die Diagnose in seinem Fall. Die Resser werden wohl bis in den März hinein auf ihren treffsicheren Angreifer im Kampf gegen den Abstieg verzichten müssen.

Fingerbruch: Ben Kajan musste operiert werden

Ben Kajan wäre jemand, der für Sven Jubt in die Bresche springen könnte. Aber auch er verletzte sich. Bei einem Sturz hat er sich einen Finger so unglücklich gebrochen, dass er bereits operiert werden musste. Auch er wird wohl vier bis sechs Wochen ausfallen. Bereits im Dezember hatte sich Mirko Blaschek einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Mit ihm ist vorläufig ebenfalls nicht zu rechnen.

Das sind lediglich die Spieler, die für längere Zeit ausfallen. Trainer Frank Conradi muss aktuell auf einige weitere Akteure verzichten. Daniel Samson erlitt einen Rückschlag und wird mit seiner Schambeinentzündung weiter fehlen, Moritz Eckstein schlägt sich mit einer solchen Entzündung bereits seit längerem herum, Niklas Horstenkamp klagt über Schmerzen im Sprunggelenk, Lutz Reydt wird nach einem operativen Eingriff vorerst ebenfalls fehlen, Lukas Tomanek kuriert seinen Bänderriss aus, und außerdem ist Moise Touré nach einer längeren Krankheitspause noch nicht wieder fit.

Halil Kilicalp kommt vom Bezirksligisten SpVg BG Schwerin

„Wir haben arge personelle Nöte“, klagt Viktorias Geschäftsführer Peter Colmsee. Er ist froh, dass es seinem Klub gelang, nach Nino Schlutt vom Bezirksligisten SpVg BG Schwerin einen zweiten externen Zugang zu verpflichten. Halil Kilicalp, ein Mittelfeldspieler, kommt von Gençlerbirliği Resse aus der Kreisliga A. Die Viktoria wäre nicht abgeneigt, weitere neue Spieler aufzunehmen. „Aber sie müssten von der Qualität passen“, betont Peter Colmsee. „Sie müssten uns sofort weiterhelfen können.“

Etwas hoffnungsvoller ist der Resser Geschäftsführer gestimmt, was die Suche nach einem Nachfolger für Trainer Frank Conradi zur kommenden Saison anbetrifft. „Es liegen sechs Bewerbungen vor“, sagt er. „In diesen Tagen werden erste Gespräche geführt, wir wollen recht zeitnah für klare Verhältnisse sorgen.“ Am 9. März fliegt Peter Colmsee nach Florida. Bis dahin will er die Sache vom Tisch haben.