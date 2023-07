Viktoria Resse lädt zum Blitzturnier mit sechs Mannschaften

Das Team von Viktoria Resse, hier Trainer Matthias Potthoff, hat die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga aufgenommen. Am kommenden Wochenende ist die Viktoria Gastgeber eines Blitzturniers.

Am Samstag hat Viktoria Resse die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga aufgenommen. Und bereits am kommenden Wochenende, am 8. und am 9. Juli, wird das Team von Trainer Matthias Potthoff erstmals auf Herz und Nieren geprüft. Der Vorjahressiebte veranstaltet am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr ein Fußball-Blitzturnier um den Emscherbruch-Cup 2023 mit insgesamt sechs Mannschaften.

Ursprünglich hatten die Resser geplant, das Teilnehmerfeld ausschließlich mit Vereinen aus dem Stadtosten zu besetzen. Aber die Spvgg Erle 19 erteilte eine Absage. Stattdessen sprang Bezirksligist SV Hessler 06 mit dem in Erle aufgewachsenen Trainer Holger Siska ein. Insofern ist auch hier zumindest ein kleiner Bezug zum Stadtosten gegeben.

Viktoria Resse: Samstag Auslosung zum 2. Internationalen Walking Football Cup

Das Turnier beginnt am Samstag um 16 Uhr mit der Partie zwischen Viktoria Resse und dem SV Hessler 06. Dritte Mannschaft in dieser Gruppe ist der VfL Resse 08. Der anderen Gruppe sind der Erler SV 08, Eintracht Erle und die Spvgg. Middelich-Resse zugeordnet worden.

Alle Partien werden auf der Sportanlage Im Emscherbruch 150 ausgetragen. Die Spielzeit beträgt jeweils 45 Minuten. Das Endspiel ist für Sonntag, 17 Uhr, vorgesehen, Der Eintritt ist frei. Das Turnier ist eingebettet in ein Sommerfest, das ebenfalls auf der Sportanlage stattfindet. Ein DJ liefert im Festzelt die musikalische Unterhaltung.

Am Samstag um 18 Uhr richtet sich das Interesse sicherlich auch auf die öffentliche Auslosung der Gruppen zum 2. Internationalen Walking Football Cup, den die Lokalmatadoren Old Boys Resse am 5. August durchführen werden. Die Lose zieht Gelsenkirchens Bürgermeisterin Martina Rudowitz.

Die Resser haben insgesamt 20 Mannschaften in den Stadtosten eingeladen, darunter wie schon im vergangenen Jahr mehrere bekannte Vereine. Der FC Schalke 04, der VfL Bochum, Eintracht Frankfurt, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld und auch der 1. FC Nürnberg haben ihr Kommen für den 5. August bereits zugesagt. Aus dem benachbarten Ausland sind außerdem der FC Twente Enschede aus den Niederlanden und Rosomak Lodz aus Polen dabei.

Ganz besonders freuen sich die Resser, dass erstmals in Deutschland ein reines Damen-Team an einem solchen Turnier teilnimmt, und zwar die Bolton Wanderers Arena Ladys. Sie sind amtierender englischer Meister im Walking Football Ü40. Am 2. Internationalen Walking Football Cup nehmen neben den Old Boys Resse noch weitere zwölf Amateurvereine teil.

