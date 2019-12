Viktoria Resse fährt zum Tabellenschlusslicht Langenbochum

Nach dem Gesetz der Serie kann es für Viktoria Resse an diesem Sonntag in der Fußball-Landesliga eigentlich nichts anderes als einen Dreier geben. Seit sieben Spieltagen wechseln sich Siege und Niederlagen für die Emscherbruch-Kicker regelmäßig ab. Nach dem 1:6 beim SV Brackel 06 am vergangenen Sonntag müssten die Resser im Spiel beim Schlusslicht BW Westfalia Langenbochum demnach wieder ein Erfolgserlebnis haben. Anstoß ist um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Backumer Straße in Herten.

Der Glaube an einen Sieg für die Viktoria würde leichter fallen, wenn sie in der Fremde eine bessere Bilanz aufweisen könnte. Von acht Auswärtsspielen hat sie sieben verloren. Kein Team in der Staffel ist auswärts schlechter. Noch verheerender ist allerdings die Heimbilanz der Langenbochumer. Sie sind zu Hause noch sieglos und haben in acht Heimspielen erst einen einzigen Punkt geholt.

Hinspiel mit Ach und Krach gewonnen – 2:1

Die von Pascal Kötzsch trainierten Blau-Weißen werden sich allerdings fragen, gegen wen sie auf eigenem Platz überhaupt gewinnen wollen, wenn nicht gegen den Tabellenvorletzten aus Resse. Die Viktoria sollte deshalb gewarnt sein. „Wir sollten uns auf jeden Fall anders präsentieren als zuletzt in Brackel“, sagt Trainer Frank Conradi. „Wir müssen in der Tabelle endlich mal einen Sprung nach vorne machen.“

Das Hinspiel gewann die Viktoria mit Ach und Krach mit 2:1. Das war kurz nach der Trennung von Stefan Colmsee, dem ersten von schon vier Trainerwechseln in dieser Saison. „Die Langenbochumer hatten bislang viel Pech mit Verletzungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich schon aufgegeben haben“, sagt Frank Conradi, der weiterhin auf die verletzten Dominik Lücke und Mirko Blaschek verzichten muss.