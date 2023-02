Viktoria Resse: Der Trainer lobt nach dem 5:2-Sieg eine Frau

Resse. Gelsenkirchens Fußball-Bezirksligist Viktoria Resse startet mit einem 5:2-Erfolg in die Rückrunde. Ein Mann ist an vier Treffern beteiligt.

An einem Sonntag, an dem an mehreren Orten über die Schiedsrichter geschimpft wurde, sollte auch das mal erwähnt werden. „Cynthia Günther war eine sehr gute Leiterin des Spiels“, meinte Trainer Matthias Potthoff von Viktoria Resse nach dem 5:2-Sieg seines Teams gegen Genclikspor Recklinghausen zum Start in die Fußball-Bezirksliga-Rückrunde.

Nennenswerten Einfluss auf die Partie in Gelsenkirchen nahm Cynthia Günther nicht, obwohl sie dem Resser Altan Koca nach einer Stunde völlig berechtigt die Gelb-Rote Karte zeigte. Die Viktoria war einfach zu überlegen. Der abstiegsbedrohte Gast war mit dem Resultat noch gut bedient.

Viktoria Resses Baris Aydin ist an vier Treffern beteiligt

Bereits zur Pause stand es 4:1 für die Resser. Soner Ünlü eröffnete den Torreigen mit dem Kopf nach einer Ecke. Später netzte er ein weiteres Mal ein. Und noch ein Akteur spielte sich in den Vordergrund: Baris Aydin. Er bereitete drei Treffer vor und erzielte einen selbst.

„Schade, dass wir zwei Gegentore hinnehmen mussten“, meinte Matthias Potthoff. „Aber insgesamt war das ein guter Auftakt. Es hat Spaß gemacht, dem Spiel zuzuschauen.“ Genclikspor kam erst nach dem Platzverweis für Altin Koca besser in die Partie.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0, 5:1 Soner Ünlü (17., 50.), 2:0, Baris Aydin (21.), 3:0 Benedikt Ressin (24.), 3:1, 5:2 Hakan Cayirli (30., 60., Handelfmeter), 4:1 Sven Jubt (44.).

Viktoria Resse: Körner, Sönmez, Ünlü, Jubt (75. Kleina), Ba. Aydin (65. Falzer), Zielke (45. Akti), Ressin, Rednos, Koca, Köppen, Kar (32. Vatav).

