Verls Zlatko Janjić macht Schalkes Torsten Fröhling traurig

Es ist anzunehmen, dass die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 mit einer Leistung wie am Sonntagnachmittag mehrere Regionalligisten geschlagen hätten. Nicht aber den SC Verl, den Tabellenzweiten. „Ich bin richtig traurig“, sagte Trainer Torsten Fröhling. „Wir sind ganz anders aufgetreten als vor einer Woche gegen Düsseldorf. Sehr diszipliniert. Und wir haben nach unseren Möglichkeiten gegen einen richtig starken Gegner taktisch alles umgesetzt.“ Am Ende stand jedoch eine Niederlage, ein 1:2 (1:1).

„Das ist eigentlich schade. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, sagte Torsten Fröhling, dessen Team den Favoriten vor 1024 Zuschauern immer wieder vor Probleme gestellt hatte. Ärgerlich war der Rückstand, bei dem gleich zwei Dinge zusammengekommen waren. „Ein individueller Fehler, aber das war ein ganz klares Abseitstor“, berichtete der Schalker U-23-Trainer, dessen Mannschaft sich aber überhaupt nicht beeindrucken ließ und auf das Tor von Aygün Yilderim nur eine Viertelstunde später antwortete: Luca Schuler glich gegen die beste Abwehr der Liga zum 1:1 aus. „Das hat uns Aufschwung gegeben: Da funktioniert was!“, sagte Torsten Fröhling, der kurz vor der Pause seinen linken Verteidiger Jonathan Riemer herausnahm, um diesen vor einer Gelb-Roten Karte zu schützen.

Das Verler Siegtor fällt in der 82. Minute

Die Verler, die bekanntlich im DFB-Pokal den Erstligisten FC Augsburg und den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeschaltet hatten, hatten in der Folge zwar mehr Ballbesitz, kamen aber immer häufiger ins Grübeln. „Je länger das Spiel dauerte“, sagte Torsten Fröhling, „desto weniger wussten die Verler so richtig, was sie machen sollten.“

Der Duft eines Punktes stieg immer intensiver in die Nasen der Schalker U-23-Spieler. „Wir haben die Räume gut zugestellt und eigentlich nicht viel zugelassen“, sagte der 53-jährige Fußball-Lehrer. „Aber dann machst du einen Fehler, und der wird gegen so eine Mannschaft sofort bestraft.“ Es war in der 82. Minute, als Zlatko Janjić das 2:1-Siegtor für den Favoriten und Torsten Fröhling traurig machte.

Tore: 1:0 Aygün Yildirim (16.), 1:1 Luca Schuler (31.), 2:1 Zlatko Janjić (82.).

FC Schalke 04 U 23: Wozniak - Frölich, Lübbers, Brackelmann (87. Firat), Riemer (43. Saho Sarho) - Fontein, Eggert - Plechaty, Hofmann, Grinbergs (82. Gyamenah) - Schuler.