Über diesen Rückkehrer ist der TB Beckhausen froh

Gelsenkirchen. Ein Spieler, der mit Trainer Kreth früher zusammen in der Jugend gespielt hat, ist nach vier Jahren Pause wieder dabei. So kann der Neue helfen.

Eine knappe Niederlage, ein Unentschieden, ein Sieg: Nach dem 31:26 gegen ETG Recklinghausen 2 haben sich die Handballer des TB Beckhausen mit einer ordentlichen Zwischenbilanz in die kurze Kreisliga-Spielpause verabschiedet.

TB Beckhausen: Hattingen-Spiel wird verlegt

Die eigentlich jetzt anstehende Partie gegen Ruhrbogen Hattingen wurde auf Bitte der Ruhrstädter verlegt. Sebastian Kreth, der zusammen mit Detlev Wendt das Trainer-Tandem beim TB bildet: „Ruhrbogen hat personelle Probleme und frühzeitig bei uns wegen der Verlegung angefragt. Wir haben sofort eingewilligt und betrachten das Ganze sportlich-fair. Die Spielpause nutzen wir jetzt, um noch einige Feinheiten im taktischen Bereich zu trainieren. Dazu können einige zuletzt angeschlagene Spieler weiter an ihrer Fitness arbeiten.“

Am 12. Oktober geht es für TB weiter

Am Donnerstag, 12. Oktober (20 Uhr), geht es für Beckhausen zuhause mit der Partie gegen PSV Recklinghausen II weiter. Das nächste Auswärts-Duell wartet am Samstag, 21. Oktober (17 Uhr), in Westerholt. Beim 31:26-Erfolg gegen ETG Recklinghausen 2 trat der Turnerbund mit einer dünnen Spielerdecke an. Justus Giegel und Dominik Schlichting konnten zwar auflaufen, wurden aber durch Physiotherapeutin Sarah Körting vor dem Spiel noch behandelt und getaped.

Lob für Florian Loose im Tor

Kreth: „Wir haben einige Anleihen bei unserer Reserve-Mannschaft genommen, konnten uns zudem auf den starken Torwart Florian Loose, der 20 Bälle pariert hat, verlassen - und hatten zudem einen Rückkehrer, der vier Jahre Handball-Pause eingelegt hatte, dabei.“

Jubelpose: Beckhausens Florian Loose. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Marvin Schwontkowski, der mit Coach Kreth früher zusammen in der TB-Jugend spielte, fügte sich gut ein und erzielte drei Treffer. „Man sieht, dass Marvin nichts verlernt hat. Er spielt Rechtsaußen und ist für uns durchaus hilfreich. Auf der rechten Seite sind wir nämlich eher dünn besetzt“, streicht Sebastian Kreth heraus.

