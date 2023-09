Jugendfussball U15 des SV Horst 08: Das ärgert beim 1:4 in Wattenscheid

Gelsenkirchen. Aufsteiger Horst 08 bleibt sieglos in der U15-Westfalenliga, die C-Jugend verliert 1:4 in Wattenscheid. Überkreisliche Jugendspiele im Überblick.

Der Aufsteiger SV Horst 08 ist immer noch nicht in der Westfalenliga der Fußball-C-Junioren angekommen.

Die U15 des Schollbruch-Klubs verlor auch ihre dritte Partie in dieser Saison, diesmal mit 1:4 bei der SG Wattenscheid 09.

SV Horst 08 C-Jugend: „Sie haben sich kampflos ergeben“

Im Gegensatz zu den vorherigen Begegnungen hielt Serkan Özmekik, der Mannschaftsverantwortliche, diesmal nicht die schützende Hand über die Jungs. „Sie haben sich kampflos ergeben und zeitweise lustlos agiert“, schimpfte er. „Das war nichts, gar nichts.“

Die Wattenscheider waren über die gesamte Spielzeit tonangebend, sie ließen ihre Gäste laufen, aber vor der Pause waren sie noch nicht torgefährlich. Stattdessen hätte der SV Horst 08 in dieser Phase in Führung gehen können, auch wenn es nicht verdient gewesen wäre. Javed Ghelicki traf zweimal Aluminium (25., 30.).

Kian Görlitz trifft zum 1:3

Ansonsten hatten die Horster nichts zu bieten. In der zweiten Hälfte bekamen sie dann kräftig eingeschenkt. Sie kassierten innerhalb einer Viertelstunde vier Gegentore. „Wir haben keinen Zugriff mehr gefunden“, meinte Serkan Özmekik. Kian Görlitz betrieb mit seinem Ehrentreffer etwas Ergebniskosmetik, und Max Möllenbeck im Tor verhinderte eine noch höhere Niederlage. Am kommenden Samstag um 15 Uhr wollen es die Horster gegen den SV Lippstadt 08 besser machen - was schwierig genug wird.

Tore: 1:0 (51.), 2:0 (52.), 3:0 (56.), 3:1 Kian Görlitz (62.), 4:1 (66.).

FC Schalke 04: U16 hat spielfrei

Die U16 des FC Schalke 04 hatte in der Westfalenliga der B-Junioren spielfrei und absolviert ihre nächste Partie am Samstag um 11 Uhr zu Hause gegen den VfL Bochum.

Die beiden Landesliga-Mannschaften, die die SSV Buer in der Juniorenfußball-Landesliga vertreten, machten am Wochenende unterschiedliche Erfahrungen. Die U15 siegte in Ennepetal mit 6:0, die Partie der U19 fand gar nicht statt.

A-Jugend der SSV Buer spielt nicht: Kein Schiri da

A-Junioren: FC Iserlohn – SSV Buer ausg. Außer Spesen nichts gewesen. Die U15 der SSV Buer nahm die weite Fahrt nach Iserlohn auf sich, aber weil der angesetzte Schiedsrichter ohne Angabe von Gründen nicht erschien, einigten sich die Verantwortlichen beider Vereine darauf, das Spiel auf den 3. Oktober zu verlegen.

SSV-Trainer Oktay Güney hofft, dass seine Mannschaft am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den SV Schermbeck wieder um Punkte kämpfen darf. Zuvor muss Buers U19 an diesem Mittwoch im Kreispokal-Viertelfinale beim BV Rentfort ran.

Christian Mescher, Trainer der C-Jugend der SSV Buer.

Klarer Sieg der C-Jugend der SSV Buer beim Schlusslicht Ennepetal

C-Junioren: TuS Ennepetal – SSV Buer 0:6: Die U15 der SSV Buer sorgte beim Schlusslicht in Ennepetal recht früh für klare Verhältnisse. Die ersten vier Treffer zum 6:0-Sieg erzielte sie in den ersten 35 Minuten. Trainer Christian Mescher schwärmte von seiner Mannschaft: „Sie hat eine wunderbare Partie gezeigt und gut herausgespielte Treffer erzielt.“

Die Ennepetaler machten es der SSV Buer recht einfach, sie waren überfordert und konnten froh sein, dass ihre Gäste nach der Pause einen Gang herausnahmen. Die Rothosen ließen weitere gute Möglichkeiten liegen und verpassten deshalb einen noch höheren Erfolg.„Aber auch so bin ich zufrieden“, teilte Christian Mescher mit. „Wir hatten uns vorgenommen, ohne Gegentor zu bleiben. Auch das ist uns gelungen.“ Am kommenden Samstag tritt sein Team um 15 Uhr zu Hause gegen den VfB Waltrop II an.

Tore: 0:1, 0:5 Fabrice Bödeker (14., 38.), 0:2 Ismael Khaili El Khair (16.), 0:3 Collin Frank (20.), 0:4 Berkay Yildiz (25.), 0:6 Adiano Bejta (70.).

B-Jugend-Bezirksliga: SV Horst 08 gewinnt klar beim Erler SV 08

Das B-Junioren-Bezirksliga-Derby am Forsthaus gewann der SV Horst 08 beim Erler SV 08 überraschend deutlich mit 6:3 –und das nach einem 1:3-Rückstand.

A-Junioren: SV Horst 08 – DJK TuS Körne 8:0. Tore: 1:0 Leard Hasani (4.), 2:0, 3:0 David Keller (28., 38.), 4:0 Malik Sevim (43.), 5:0 Salimou Soumah (71.), 6:0, 7:0 Alessandro Seider (74., 81.), 8:0 Gentrit Lubishtani (89., Strafstoß). B-Junioren: Erler SV 08 – SV Horst 08 3:6. Tore: 1:0 Ezath Najib Ezath (14.), 1:1, 3:5 Ensar Muhammed Özdemir (15., 40.), 2:1 Lukas Mysliwietz (28.), 3:1 Hassan Özcan (29.), 3:2 Luca Ben Theodor (31., Strafstoß), 3:3 Lionel Polnik (36.), 3:4 Luca Ben Theodor (40., Strafstoß), 3:6 Ezath Najib Ezath (48., Eigentor). SSV Buer II – DJK TuS Hordel II 3:1. Tore: 1:0 Sam Sodenkamp (20.), 1:1 (62.), 2:1 Jan Wilking (80.), 3:1 Anouar El Hamdaoui (80.). SSV Buer – TuS Hiltrup 1:0. Tore: 1:0 Mirac Can Kutucu (55.). C-Junioren: Erler SV 08 – Wacker Obercastrop 2:1. Tore: 0:1 (6.), 1:1 Theofil Alexe 44.), 2:1 Ensar Karabürme (63.). SV Schermbeck – SSV Buer II 0:6. Tore: 0:1 Ahmed Osman (1.), 0:2 Ivan Vidic (19.), 0:3, 0:4 Karim Karabulut (37., 55.), 0:5 Kani Coban (58.), 0:6 Luke Zielinski (69.).

