Zwei Schalke-Akteure freuen sich auf Frankreich-Länderspiele

Frankfurt. Mehmet Can Aydin und Kerim Çalhanoğlu stehen im deutschen U-19-Aufgebot für die Länderspiele gegen Frankreich. Partien in Düsseldorf und Velbert.

Zumindest müssen sie diesmal nicht weit reisen, um das Trikot der deutschen U-19-Nationalmannschaft zu tragen: Zwei Spieler des A-Junioren-Bundesligisten FC Schalke 04, der mit einem 1:0 gegen den 1. FC Köln und einem 2:1 beim Wuppertaler SV in die Saison 2020/21 gestartet ist, stehen im Aufgebot für die beiden Länderspiele gegen Frankreich.

Deutschlands U-19-Bundestrainer Christian Wörns, der einst B-Junioren-Coach beim FC Schalke 04 war, hat erneut Mehmet Can Aydin und Kerim Çalhanoğlu in seinen Kader berufen, der sich ab dem 4. Oktober zu einem zehntägigen Lehrgang treffen wird. Tags zuvor müssen die beiden 18-jährigen Königsblauen mit ihren Teamkollegen noch im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals der Junioren beim 1. FC Magdeburg antreten (Samstag, 11 Uhr), werden dann aber große Teile der Vorbereitung auf die Partie gegen Borussia Dortmund (18. Oktober, 11 Uhr, Parkstadion) verpassen.

Kein Schalker im U-17-Aufgebot von Michael Prus

Die Spiele gegen das U-19-Team der Equipe Tricolore, für die Christian Wörns insgesamt 26 Akteure nominiert hat, werden am 8. Oktober (Donnerstag, 18 Uhr) in Düsseldorf und am 12. Oktober (Montag, 18 Uhr) in Velbert ausgetragen. „Die Vorfreude auf die beiden Länderspiele gegen Frankreich ist groß“, sagt Christian Wörns auf dfb.de. „Wir treffen auf einen sehr starken und ambitionierten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Ich möchte von den Jungs sehen, dass sie nicht nur mit Mut unsere eigene Spielidee durchbringen wollen, sondern auch mit der richtigen Mentalität und Einstellung zu Werk gehen.“

Für die beiden Länderspiele der deutschen U-17-Auswahl am 9. Oktober in Aabenraa gegen Gastgeber Dänemark und drei Tage später am 12. Oktober in Oldenzaal gegen Gastgeber Niederlande hat Bundestrainer Michael Prus keinen Schalker nominiert. Auf Abruf steht Ngufor Anubodem bereit. (AHa)