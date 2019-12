Dülmen. Riesenfreude bei den Turnerinnen des TV Westfalia Buer: Sowohl die zweite als auch die erste Mannschaft hatten Grund zur Freude.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TV Westfalia Buer schafft Aufstieg in die Münsterland-Liga 2

Die Turnerinnen der zweiten Mannschaft des TV Westfalia Buer schafften beim Relegations-Wettkampf in Dülmen den Sprung in die Münsterlandliga 2. Die Mädchen riefen ihre Trainingsleistungen ab, turnten konzentriert an allen Geräten und konnten sich am Ende durch eine geschlossene Mannschaftsleistung mit 141,40 Punkten über den dritten Platz und somit über den Aufstieg freuen. Besonders hervorzuheben waren die Tageshöchstwertungen von Luisa Symanek am Balken von 12,30 Punkten und am Boden von 13,30 Punkten.

Des Weiteren gehörten Pauline Buck, Lotte Hojnisz, Mia Herden, Emilia Blömker, Ayca Suden Birinci, Enya Josephine Leipelt und Chiara Hofmann zur Mannschaft. Ebenfalls Grund zur Freude hatte die erste Mannschaft mit Emma Brüggemann, Franca Präfke, Svenja Nerzak, Chiara Beermann, Anna Ebert, Jule Dahlmann und Lina Kramer. Nachdem die Turnerinnen in der Münsterlandliga 1 nach zwei Wettkämpfen nur Fünfte waren, mussten sie zur Relegation um den Liga-Verbleib antreten. Nach nicht ganz optimalem Start am Sprung steigerten sich die Turnerinnen von Gerät zu Gerät und boten einen spannenden Wettkampf. Den Abschluss bildete der Boden, an dem alle drei Tageshöchstwertungen an den TV gingen: 1. Emma Brüggemann, 13,45 Punkte; 2. Anna Ebert, 13,25 Punkte; 3. Franca Präfke, 13,10 Punkte.