Traum vom Spiel auf Schalke: RWW Bismarck auf Stimmenfang

Gelsenkirchen. RW Wacker Bismarck hat sich beworben um ein Heimspiel in der Veltins-Arena auf Schalke. Im Endspurt der Aktion geht der Verein auf Stimmenfang.

Einmal in der Veltins-Arena zu spielen! Das ist wohl der Traum eines jeden Fußballers aus Gelsenkirchen. Für die in der Kreisliga C spielenden Kicker von Rot-Weiß Wacker Bismarck kann dieser Traum bald wahr werden - dank einer Aktion der Veltins-Brauerei. Der Hauptsponsor des FC Schalke 04 hatte alle Vereine dazu aufgerufen, sich um die Austragung eines Meisterschaftsspiels in der königsblauen Heimstätte zu bewerben.

Rot-Weiß Wacker Bismarck ist unter den letzten Sechs

Die Bismarcker haben ein Video und lustiges Mannschaftsfoto eingereicht, auf dem alle Spieler mit hochgezogenen Hosen im Stile von Thorsten Legat abgebildet waren. Das kam bei den Grevensteiner Brauern offensichtlich gut an. Rot-Weiß Wacker kam unter die letzten Sechs und buhlt jetzt in einem Voting im Wettstreit mit BVH Dorsten, SC Hoetmar, TSV Weißtal, FSV Bad Wünneberg-Leiberg und den Frauen des SV Fortuna Bottrop um die Gunst des Volkes.

Bis Freitag, 20. Oktober, 12 Uhr, kann unter veltins-heimspiel.de/voting-2023 noch abgestimmt werden. In einem ersten Zwischenergebnis sah es für die Bismarcker nicht rosig aus. „Wir wollen im Endspurt alles mobilisieren“, sagt Vorstandsmitglied Florian Brandenburger, der gleichzeitig Torwart der ersten Mannschaft ist. Ein Ziel haben seine wackeren Rot-Weißen, die früher mal in der Landesliga spielten, bereits erreicht: „Wir wollten den Klub wieder mal ins Blickfeld stellen.“

Sollten die Bismarcker am Ende die Nase vorne haben, dürften sie am 11. November nicht nur ihr Heimspiel gegen SSV/FCA Rotthausen III auf dem heiligen Rasen austragen, sondern auch den Schalker Mannschaftsbus und die Mannschaftskabine nutzen. Geplant sind außerdem eine TV-Aufzeichnung mit mehreren Kameras, Interviews nach dem Spiel und die obligatorische Pressekonferenz im Medienzentrum sowie die Aftermatch-Party im VIP-Bereich.

Die Bismarcker haben sich außerdem etwas ganz Besonderes ausgedacht. „Wenn wir das Heimspiel gewinnen, starten wir in der Arena eine Spendenaktion für „Schalke hilft““, betont Florian Brandenburger.

