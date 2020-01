Ückendorf. Der Coach will mit der Zusage ein Zeichen im Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga A2 setzen. Vier Spieler rücken aus der Zweiten auf.

Trainer Tim Kämper verlängert bei ETuS Gelsenkirchen

Tim Kämper bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des Fußball-A-Kreisligisten ETuS Gelsenkirchen. Der Coach, der im Sommer 2019 an die Dessauerstraße gekommen war, verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr - und das in einer für die Eisenbahner extrem wichtigen Phase. Schließlich befinden sie sich als Tabellendrittletzter der Staffel zwei in Abstiegsgefahr. „Ich möchte mit der Vertragsverlängerung ein Zeichen setzen, dass wir Kontinuität großschreiben und dass wir in der Rückrunde weiter kämpfen und an uns glauben müssen“, erklärt Tim Kämper die Entscheidung.

Während ETuS Gelsenkirchen in der Winterpause auf externe Zugänge verzichtete, rückten vier Spieler aus der in der Kreisliga C spielenden Reserve zur Ersten auf. Mittelfeldspieler Yunus Turan, der in der Offensive vielseitig einsetzbare Mehmet Özbilen sowie die Defensivspezialisten Abdullah Sahin und Mehmet Toklucu sollen dem Team dabei helfen, einen Konkurrenten hinter sich zu lassen und damit im zweiten Jahr hintereinander die Klasse zu halten. „Mit den vieren, die teilweise auch schon in der Kreisliga A gespielt haben, wollen wir den Kader breiter aufstellen. Abdullah Sahin und Mehmet Toklucu bringen zudem viel Erfahrung mit und können uns damit gerade im Abstiegskampf auch mental unterstützen“, sagt Tim Kämper.

Der 40-Jährige ist in Sachen Klassenerhalt zuversichtlich: „Wir haben definitiv genügend Qualität, um nicht abzusteigen. Wenn alle mitziehen und die Trainingsbeteiligung besser ist als in der Hinrunde, können wir das packen. In den ersten Wochen der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass die Jungs wieder Spaß haben und motiviert sind.“