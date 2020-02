Torwartproblem beim SV Horst 08 behoben

Horst. Torhüter Enes Kurt steht dem SV Horst 08 am Freitag in Horsthausen wieder zur Verfügung. Doch nun droht Torjäger Murat Berberoglu auszufallen.

Der SV Horst 08 legt in der Fußball-Landesliga eine Abendschicht ein. Die Kicker vom Schollbruch tragen ihre vor zwölf Tagen ausgefallene Partie bei der SpVgg Horsthausen bereits an morgigen Freitag aus. Anstoß ist um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Horsthauser Straße in Herne.

„Die Horsthauser haben jetzt im Vergleich zu uns den Vorteil, bereits ein Meisterschaftsspiel absolviert zu haben“, sagt 08-Trainer Jens Grembowietz. Während für seine Mannschaft am vergangenen Sonntag auch das Derby gegen die SSV Buer ausfiel, war die Spielvereinigung auswärts beim SuS Kaiserau im Einsatz. Trotz eines 2:0-Vorsprungs reichte es für das Team von Trainer Marc Gerresheim, der früher mal für die STV Horst gegen den Ball trat, aber nur zu einem 2:2.

Mit diesem Remis blieben die Horsthauser auf Rang zwölf, sie haben drei Punkte weniger auf dem Konto als der SV Horst 08. „Wir wollen sie auf Distanz halten“, betont Jens Grembowietz. „Wir wissen, dass sie spielerisch besser sind als wir, aber das heißt nicht, dass die Punkte in Horsthausen bleiben müssen. Wir wollen verhindern, dass uns die Spielvereinigung durch einen Sieg in der Tabelle überholt.“

Er ist froh, dass das Torhüter-Problem behoben ist. Enes Kurt hat seine Verletzung am Oberschenkel auskuriert, seinem Einsatz steht nichts im Wege. Dafür droht im Offensivbereich ein gravierender Ausfall. Murat Berberoglu, mit 13 Treffern gemeinsam mit Sven Jubt von Viktoria Resse der Führende in der Torschützenliste der Staffel 3, klagt seit dem Testspiel bei den Sportfreunden Katernberg über ein dickes Sprunggelenk. Gianluca D’Acquisto und Cedric Köppen werden wohl ebenfalls ausfallen.