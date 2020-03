Gelsenkirchen. Schalkes U23-Trainer mag die freche Spielweise des Außenseiters. Trotzdem fordert er von seiner Mannschaft am Samstag den zweiten Sieg in Folge.

Wenn Torsten Fröhling, Trainer der U23 des FC Schalke 04, über den kommenden Gegner in der Fußball-Regionalliga spricht, gerät er regelrecht ins Schwärmen. Und das, obwohl dieser Kontrahent SV Bergisch Gladbach heißt und mit neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer abgeschlagener Tabellenletzter ist. „Ich mag diese Mannschaft sehr“, sagt der 53-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, im Bottroper Jahnstadion über den Neuling. „Sie spielen frech und genießen einfach diese Liga. Sie haben schnelle und dribbelstarke Außenstürmer in ihren Reihen und haben uns auch im Hinspiel das Leben schwer gemacht.“

3:0 gewannen die Schalker damals. Auch wenn die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Aufsteigern natürlich auch diesmal klar verteilt sind – die Königsblauen haben als Tabellenzehnter mit 30 Punkten mehr als doppelt so viele Zähler wie der Gast auf dem Konto –, warnt Torsten Fröhling dennoch vor dem großen Außenseiter: „Das wird ein schwieriges Spiel. Bergisch Gladbach hat auch gegen Rot-Weiß Oberhausen lange geführt und in der vergangenen Woche den Bonner SC geschlagen. Es wird also auf die richtige Einstellung ankommen.“

Die legten seine Knappen in der Vorwoche definitiv an den Tag. Wie schon in der Hinrunde bezwangen sie Drittliga-Absteiger Fortuna Köln, diesmal aber sogar auswärts mit 2:0. Es war der erste Erfolg in der Fremde seit über vier Monaten und der zweite Dreier überhaupt in diesem Jahr. Nun gilt es natürlich, direkt einen weiteren nachzulegen. „Ein zweiter Sieg nacheinander wäre schon ein Highlight. In der Hinrunde haben wir das ja sogar dreimal geschafft“, bekräftigt auch Torsten Fröhling. „Zudem hätten wir dann vorerst Ruhe nach unten hin.“

Vest-Sport Torsten Fröhling lobt Becker und Boujellab In Timo Becker und Nassim Boujellab durften sich am Dienstag gleich zwei ehemalige Spieler aus der Schalker U23 im DFB-Pokalspiel der Profis gegen den FC Bayern München beweisen. Beide zeigten trotz der 0:1-Pleite eine gute Leistung, wie Torsten Fröhling fand. „Sie haben sehr gut gespielt. Sie waren zweikampfstark und haben, wenn es nötig war, auch mal dazwischengehauen“, sagt er. Und der Trainer der Schalker U23-Regionalligafußballer ergänzt: „Die ganze Mannschaft hat sich darüber gefreut. Wir fiebern mit ihnen mit und freuen uns, dass sie bei den Profis gebraucht werden und ihnen auch helfen können. Timo und Nassim sind damit Vorbilder für alle anderen, dass es an ihnen selbst liegt, ob sie beständig genug sind und den Weg nach oben schaffen.“

Dafür müssen seine Schützlinge aber an die gute Leistung aus der vergangenen Woche anknüpfen. Da freut den Fußball-Lehrer zum einen, dass „wir endlich wieder ein Standardtor gemacht haben, weil wir das oft im Training geübt hatten“. Zum anderen lobt er die „Zielstrebigkeit und Disziplin“, mit der die Schalker bei der Fortuna auftraten. Seine Schlussfolgerung daraus? „Die Jungs entwickeln sich stetig weiter und setzen die Vorgaben immer besser um. Wir haben viele Spieler wie Jonathan Riemer und Mike Jordan, die am Anfang nicht so oft gespielt haben und ihre Sache jetzt sehr ordentlich machen“, stellt Torsten Fröhling zufrieden fest.

Verletzungssorgen bei Schalkes U23

Dass junge Spieler wie Riemer und Jordan nun immer häufiger gefordert sind, liegt natürlich auch an den Verletzungssorgen der Königsblauen. Die sind nämlich unverändert groß. Neben den Langzeitverletzten Björn Liebnau, Eric Gueye, Nicholas Taitague, Phil Halbauer, Calvin Brackelmann und Jonas Hofmann droht auch der angeschlagene Torschütze aus der vergangenen Woche, Stürmer Luca Schuler, auszufallen. Bange ist Torsten Fröhling deshalb aber trotzdem nicht, stattdessen hofft er auf den zweiten Sieg in Serie. Dann hätte der Coach gleich doppelt Grund zum Schwärmen.