Shavar Newkirk (links) und die Schalker Basketballer erwarten am Montagabend in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle die MLP Academics Heidelberg.

Gelsenkirchen. Die Basketballer des FC Schalke 04 erwarten am Montagabend (19.30 Uhr) in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle die MLP Academics Heidelberg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Topscorer Shyronv Ely fehlt Heidelberg gegen Schalke

Ungewöhnlicher Termin: Wegen der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Oberhausen müssen die Basketballer des FC Schalke 04 ihr Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg in der Willy-Jürissen-Halle an einem Montag austragen – ebenso wie die Partie in einer Woche, am 13. Januar, gegen die Artland Dragons aus Quakenbrück. Sprungball wird heute Abend um 19.30 Uhr sein.

Nicht nur wegen ihrer zuletzt fünf Patzer in Serie starten die königsblauen Korbjäger als Außenseiter. Dennoch blickt Headcoach Alexander Osipovitch der Partie optimistisch entgegen und will unbedingt mit einem Sieg ins Jahr 2020 starten. Zumal es da ja auch noch die sehr gute Erinnerung an das Hinspiel gibt, nämlich an den 79:67-Sieg vom vom 24. November in Baden-Württemberg.

Osipovitch: „In der Offense müssen wir effektiver sein als zuletzt“

„Trotz der Niederlagen in den vergangenen Spielen gehen wir mit viel Selbstvertrauen in diese Partie“, sagt der 37-Jährige, der weiterhin auf Lavon Hightower verzichten muss (Aufbautraining nach Meniskus-Operation). „Die Mannschaft hat sehr gut und intensiv trainiert und glaubt an einen Sieg gegen Heidelberg“, sagt Alexander Osipovitch. „Dazu müssen wir allerdings in der Defense unsere bestmögliche Leistung abrufen und in der Offense effektiver sein als zuletzt.“

Neun Tage nach der 74:78-Niederlage bei den PS Karlsruhe Lions warten auf die Schalker Basketballer ein Team „mit viel Qualität“, wie Alexander Osipovitch sagt. Allerdings müssen die Heidelberger auf ihren Topscorer verzichten, auf Shyron Ely. Der 32-jährige Amerikaner wird wegen eines Ermüdungsbruchs der Kniescheibe heute operiert und wohl bis zum Saisonende ausfallen. Was die Sache jedoch nicht zwingend leichter macht, weil sich die Schalker nun nicht nur auf diesen einen MLP-Mann, sondern auf mehrere Spieler konzentrieren müssen. Allerdings haben sie die Gewissheit, dass die Heidelberger den Ersatzmann, den sie für Shyron Ely holen wollen, in Oberhausen noch nicht einsetzen werden.