Tobias Ostrowski rettet einen Punkt für Westfalia 04

Westfalia 04 spielte gegen den SV Lippramsdorf in der Fußball-Bezirksliga nicht so stark wie eine Woche zuvor in Rentfort, aber diesmal reichte es immerhin zu einem 2:2. „Ein Punkt für die Moral“, wie Spielertrainer Niklas Zacharias meinte. Der letzte Treffer der Partie fiel in der Schlussminute durch Tobias Ostrowski nach Zuspiel von Furkan Madenci.

Westfalia 04 kassiert Rote Karte

Niklas Zacharias, Spielertrainer von Westfalia 04 Gelsenkirchen, konnte nach dem späten Ausgleich seines Teams wieder lächeln. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Nachdem dieses späte Tor für sein Team gefallen war, konnte Niklas Zacharias wieder lachen. Zur Halbzeit war ihm nicht danach zumute, und das lag nicht nur an der Verletzung, die ihn zum Aufgeben gezwungen hatten. Die Bismarcker lagen zur Pause nur mit 0:2 zurück. „Bei uns standen in der ersten Halbzeit offensichtlich die Zwillingsbrüder jener Spieler auf dem Platz, die in Rentfort so gut waren“, sagte Westfalias Spielertrainer.

Nach der Pause zeigten die Gastgeber wieder ihr anderes Gesicht, obwohl sie nach der Roten Karte für Batuhan Van ab der 32. Minute mit einem Spieler weniger auskommen mussten. Westfalia 04 stellte durch einen von Furkan Kocagöz verwandelten Foulelfmeter den Anschluss zum 1:2 her und kam nach einer Roten Karte (76.) für den Gast noch zum verdienten Ausgleich.

Tore: 0:1 Timo Berg (9.), 0:2 Nicolas Grewe (45.), 1:2 Furkan Kocagöz (61., Foulelfmeter), 2:2 Tobias Ostrowski (90.).

Westfalia 04: Lobe, Zutkowski, Krömmelbein (79. Güner), F. Kocagöz (87. F. Madenci), Van, Renneberg, B. Kocagöz, Lehnebach (58. Ostrowski), Zacharias (46. Moczarski), Lück, Gendreizig.