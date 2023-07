Testspiele: SSV Buer II unterliegt beim Aufstiegsrivalen

Gelsenkirchen. Jeweils ein Sieg und eine Niederlage, so spielten YEG Hassel und SSV Buer II in ihren Tests. Warum beim Radke-Team noch Luft nach oben ist.

Sieg und Niederlage: Das war die Testspiel-Bilanz sowohl von Landesligist YEG Hassel als auch von Bezirksligist SSV Buer II.

RW Deuten – YEG Hassel 4:1. Trotz der 1:4-Niederlage im Duell zweier Absteiger aus der Westfalenliga war YEG Hassels Trainer Marcel Radke mit seiner Mannschaft über weite Strecken zufrieden. „In der ersten Halbzeit haben wir richtig guten Fußball gespielt“, meinte er. Die Deutener waren allerdings effizienter. Sie erzielten vor der Pause zwei Treffer aus dem Nichts, einmal auch dank der Unterstützung durch Hassels Torhüter Pascal Schulz-Knop.

Nach der Pause kassierte YEG noch zwei weitere Gegentreffer, aber viel mehr störte Marcel Radke, dass er mit Gökhan Öztürk und Can Kilic zwei verletzte Akteure zu beklagen hatte. „Man hat gesehen, dass uns die personellen Alternativen fehlen“, so der Coach.

Tore: 1:0 (5.), 1:1 Berhan Eren (37.), 2:1 (45.), 3:1 (53.), 4:1 (69.).

YEG Hassel hat noch Luft nach oben

VfB Günnigfeld – YEG Hassel 0:2. „Es war ein guter Test, auch wenn noch viel Luft nach oben ist“, meinte Hassels Trainer Marcel Radke nach dem 2:0-Sieg von YEG beim Bezirksligisten in Günnigfeld. Die beiden Treffer durch Berhan Eren und Cihan Yildiz fielen erst in der Schlussviertelstunde.

Die erste Halbzeit hatte Marcel Radke nicht gefallen. „Wir hatten keine Ballkontrolle und keine Dominanz“, stellte er kritisch fest. Das änderte sich nach der Pause. Der Absteiger aus der Westfalenliga ließ Ball und Gegner gut laufen und hätte zum Schluss noch höher gewinnen können.

Tore: 0:1 Berhan Eren (75.), 0:2 Cihan Yildiz (82.).

SSV Buer II: 1:4 in Beckhausen, 4:2-Erfolg in Sinden

Beckhausen 05 – SSV Buer II 4:1. Die Saison begann für den Bezirksliga-Neuling aus Buer sehr bitter. Eine halbe Stunde war gespielt, als sich Yusuf Yilmaz eine Rote Karte wegen Nachtretens einhandelte. „Bis dahin waren wir gut drin im Spiel“, meinte Trainer Seldin Malkoc. „Auch in Unterzahl konnten wir zumindest bis zur Pause mithalten.“

In der zweiten Hälfte hatten die Bueraner nicht mehr viel zuzusetzen, auch weil Seldin Malkoc die Gelegenheit nutzte, möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Die Beckhausener, der letztjährige Rivale der Bueraner im Meisterrennen in der Kreisliga A1, kam zu einem letztlich verdienten 4:1-Erfolg. „Wir haben feststellen müssen, dass jede Schwäche auf diesem Niveau ausgenutzt wird“, so Seldin Malkoc.

Tore: 1:0 Daniel Reimann (48.), 1:1 Steffen Dörpinghaus (58.), 2:1, 4:1 Alexander Krick (79.), 3:1 Patrick Heeger (71., Eigentor).

TuS 05 Sinsen – SSV Buer II 2:4. In seinem zweiten Testspiel agierte der Neuling aus Buer deutlich besser als in Beckhausen. „Das war sehr gut“, lobte Trainer Seldin Malkoc nach dem 4:2-Sieg beim Westfalenliga-Absteiger in Sinsen. Seine Mannschaft stand tief und kompakt, machte die Räume eng und ließ erst in den Schlussminuten etwas zu, als sie bereits mit 4:0 vorne lag. „Wir haben die Möglichkeiten, die wir bekommen haben, gnadenlos und effektiv vollendet“, erklärte Seldin Malkoc. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung.“

Tore: 0:1, 0:3 Steffen Dörpinghaus (1., 63.), 0:2 Kubilay Miyanyedi (27.), 0:4 Ernest Lyeomoan (81.), 1:4 (84., 87.).

