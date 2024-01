Testspiele Gelsenkirchen: Horst 08-Offensive liefert ab

Weiter geht es in der Vorbereitung auf die Punktspiele in der Fußball-Landesliga: Die SSV Buer um Trainer Misel Zec (Bild) empfängt am Sonntag den Bezirksligisten SC Hassel.

Gelsenkirchen Naumann-Team fertigt Hilbeck mit 8:2 ab. SSV Buer, YEG Hassel und alle Bezirksligisten sind im Einsatz: Spiele im Überblick.

Zwei Wochen vor der Fortsetzung der Meisterschaftsrunde befindet der Fußball-Bezirksligist SV Horst 08 bereits in ausgesprochen guter Frühform. Nach dem 5:4 gegen den Bezirksliga-Vierten Rhenania Bottrop und dem 3:1 gegen den Landeligisten Spvgg. Sterkrade-Nord besiegten die Null-Achter in einem weiteren Testspiel auch den SV Hilbeck, einen einstigen Weggefährten aus gemeinsamen Landesliga-Zeiten.

Die Horster fertigten den Gast aus dem Kreis Werl mit 8:2 ab. Die Offensivriege lieferte einmal mehr zuverlässig, wobei sich besonders Mohamed Bouachria in Torlaune zeigte. Er netzte dreimal ein. Je zweimal trafen Tolga Cengelcik, und Shadi Omairat. Außerdem war Ramadan Ibrahim erfolgreich.

Alle Gelsenkirchener Bezirksligisten sind im Test-Einsatz

An diesem Sonntag um 15 Uhr dürfte der nächste Testspiel-Erfolg für das Team von Trainer Guido Naumann folgen. Der Bezirksliga-Zweite tritt bei RuWa Dellwig, dem Tabellenfünften der Essener Kreisliga A, an. Neben den Horstern sind auch alle anderen überkreislich spielenden Gelsenkirchener Amateurmannschaften an diesem Wochenende in Testspielen im Einsatz.

Zwei von ihnen stehen sich sogar im direkten Duell gegenüber. Der Landesliga-Fünfte SSV Buer empfängt den Nachbarn und Bezirksliga-Fünften SC Hassel. Anstoß ist am Sonntag um 15.15 Uhr. Beide Mannschaften haben unter der Woche unschöne Erfahrungen machen müssen. Das für Donnerstag angesetzte Testspiel der SSV gegen den FC Kray fiel aus, weil der Landesliga-Vierte aus Essen kurzfristig absagte. Und die Hasseler verloren ihr Testspiel beim ambitionierten A-Kreisligisten Blau-Weiss Gelsenkirchen überraschend mit 1:2.

Im Anschluss an das Spiel zwischen der SSV Buer und dem SC Hassel steigt auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Löchterheide das nächste interessante Duell. Die zweite Mannschaft der SSV, die am Donnerstag ein 3:3 ein Testspiel bei Fortuna Bottrop erreichte, misst sich ab 17 Uhr mit den Sportfreunden aus Bulmke. Erinnerungen werden wach an 3. Juni des vergangenen Jahres. Damals gewannen die Bueraner das Aufstiegsspiel zur Bezirksliga gegen die Sportfreunde mit 2:1.

YEG Hassel empfängt FC Castrop-Rauxel

Landesligist YEG Hassel erwartet am Sonntag um 15 Uhr den Bezirksliga-Achten FC Castrop-Rauxel und sollte im dritten Testspiel dieses Jahres den ersten Sieg einfahren. Auch Bezirksligist Erler SV 08 wird eine Woche nach dem 12:3 gegen Barisspor 84 Essen wohl als Sieger vom Platz gehen. Das Team von Trainer Michael Czwerwinski begrüßt diesmal die Sportfreunde Haverkamp aus der Kreisliga B. Auch der SV Hessler 06 startet als klarer Favorit in die Partie gegen Eintracht Erle. Offener dürfte das Gastspiel des abstiegsbedrohten Bezirksligisten Viktoria Resse beim Kreisliga-A-Tabellenführer VfB Kirchhellen sein.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Gelsenkirchen lesen Sie hier!

Alles rund um den FC Schalke 04 lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer