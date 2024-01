Erfolgreicher Test: In der Vorbereitung auf die weiteren Spiele in der Fußball-Landesliga bezwang die SSV Buer (vorn Louis Jozek) den Bezirksligisten RWT Herne mit 6:0.

Fußball Vorbereitung Testspiele: 6:0 gegen RWT Herne – so weit ist die SSV Buer

Gelsenkirchen Das Zec-Team siegt klar. YEG Hassel verspielt eine 2:0-Führung beim Bezirksliga-Spitzenreiter FC Marl. Die Tests der Landesligisten.

Ein erfolgreicher Testspiel-Tag für die beiden Gelsenkirchener Fußball-Landesligisten: Die SSV Buer fertigte RWT Herne mit 6:0 ab, und YEG Hassel erreichte ein 2:2 beim FC Marl.

SSV Buer – RWT Herne 6:0. Mann des Tages beim 6:0-Sieg der SSV Buer gegen den abstiegsbedrohten Bezirksligisten aus Herne war Maurice Hövel. Er erzielte nach seiner Einwechselung alle drei Treffer in der zweiten Halbzeit: zweimal nach Vorarbeit von Louis Jozek und einmal mit einem Weitschuss. Ihm gelang damit ein Hattrick.

Mišel Zec war aber nicht nur mit Maurice Hövel zufrieden, sondern mit der gesamten Mannschaft, also auch mit Cenk Mustafa Güney und Torhüter Lars Präkelt aus der U19, die ihre Sache ordentlich machten. Cenk Mustafa Cenk leistete de Vorarbeit zum 1:0 durch Mahir Kaya. Außerdem trafen Louis Jozek und Emre Gökkaya. „Wir haben den Ball gut laufen lassen und hätten zum Schluss noch mehr Treffer erzielen müssen“, meinte Buers Coach. „Die Herner wurden immer müder.“

Das für Freitag angesetzte Testspiel gegen die Hammer SpVg fiel aus. „Wir versuchen, kurzfristig für diese Woche ein Testspiel gegen einen höherklassigen Gegner zu vereinbaren“, teilte Mišel Zec mit. Für den kommenden Sonntag steht bereits der Vergleich mit dem Nachbarn SC Hassel fest. „Ich bin“, so ergänzte der 38-Jährige, „mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden. Es macht Spaß, alle ziehen mit.“

Tore: 1:0 Mahir Kaya (15.), 2:0 Louis Jozek (25.), 3:0 Emre Gökkaya (40.), 4:0, 5:0, 6:0 Maurice Hövel (50., 65., 70.).

FC Marl – YEG Hassel 2:2. „Ein Spiel mit Licht und Schatten“ – so bewertete Hassels Trainer Marcel Radke den Auftritt seiner Mannschaft beim souveränen Bezirksliga-Spitzenreiter FC Marl, der mit einem gerechten 2:2 endete. „Die Leistung war in Ordnung, kein Vergleich zu unserer 0:4-Niederlage eine Woche zuvor beim TuS Sinsen. Aber es ist noch viel Luft nach oben. Auf uns wartet weiterhin viel Arbeit.“

YEG war in der ersten Halbzeit das bessere Team, dominierte Ball und Gegner. Der vom FSV Duisburg zurückgekehrte Ridvan Demircan brachte den Gast mit 1:0 in Führung. Shpetim Hasani erhöhte auf 2:0. „Danach hätten wir ein drittes Tor nachlegen müssen, versiebten aber einige gute Möglichkeiten und gaben das Spiel aus der Hand.“ Der FC Marl verkürzte nicht nur, sondern schaffte auch noch den Ausgleich. „Die letzte halbe Stunde war nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle“, räumte Marcel Radke ein.

Tore: 0:1 Ridvan Demircan (19.), 0:2 Shpetim Hasani (54.), 1:2 (60.), 2:2 (78.).

