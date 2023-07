Erstes Spiel mit YEG Hassel: Marcel Radke und sein Team treffen am Sonntag im Testspiel auf die Sportfreunde Bulmke. Absteiger YEG bereitet sich auf die neue Saison in der Fußball-Landesliga vor.

Fussball Tests in Hassel: YEG trifft auf Bulmke, SC auf SSV Buer

Gelsenkirchen. Die überkreislichen Teams aus Gelsenkirchen testen erstmals. Parallel spielen in Hassel YEG gegen Bulmke und SC gegen Buer. Ein Überblick.

Am vergangenen Wochenende haben bereits einige Mannschaften aus der Fußball-Kreisliga A mit den Vorbereitungsbegegnungen begonnen. Jetzt steigen auch die überkreislichen Mannschaften in den Testspielbetrieb ein.

Den Vorreiter sollte Landesligist SSV Buer bereits am Freitagabend bei RW Dorsten machen, der Landesligist wird am Sonntag beim Bezirksligisten SC Hassel zu Gast sein.

SC Hassel empfängt die SSV Buer auf Naturrasen

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Hasseler der große Nachbar der Bueraner. Aber die Vorzeichen haben sich inzwischen verschoben. Nicht nur, dass die SSV jetzt der klassenhöhere Klub ist. In der neuen Saison muss der Sport-Club zudem akzeptieren, dass er sich mit der zweiten Mannschaft der SSV Buer auf Augenhöhe bewegt. Beide Teams kämpfen in der Bezirksliga um Tore und Punkte.

Das Testspiel zwischen dem SC Hassel und der SSV Buer findet um 15 Uhr auf dem Naturrasenplatz der Sportanlage Lüttinghof statt. Wer vor Ort ist, kann aber auch zum benachbarten Kunstrasenplatz gehen. Dort bekommt man zur gleichen Zeit den Vergleich zwischen YEG Hassel und den Sportfreunden Bulmke zu sehen.

YEG Hassel - Sportfreunde Bulmke: Neuauflage des Kreispokalfinales

Für beide Mannschaften endete die vergangene Saison mit herben Enttäuschungen. YEG stieg von der Westfalen- in die Landesliga ab, und die Sportfreunde verpassten zum zweiten Mal in Folge als Meister den Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga.

Das Duell an diesem Sonntag ist übrigens eine Neuauflage des Kreispokalendspiels, das YEG vor fast zwei Monaten am Tossehof mit 4:0 für sich entscheiden konnte. Beide Mannschaften hatten in diesem Sommer einige namhafte Abgänge zu beklagen. Die Trainer Marcel Radke von YEG und Bulmkes Sascha Wolf werden diese Begegnung deshalb sicherlich auch dazu nutzen, um das eine oder andere Neue auszuprobieren.

Landesliga-Absteiger SV Horst 08 schlägt am Sonntag beim Mülheimer FC 07 auf. Anstoß ist ebenfalls um 15 Uhr. Für Guido Naumann wird diese Partie eine Premiere sein. Er gibt seinen Einstand als Trainer der Null-Achter. Und was machen die vier anderen Bezirksligisten? Während SSV Buer II erst ab kommenden Donnerstag testet, nehmen der SV Hessler 06, der Erler SV 08 und Viktoria Resse am Emscherbruch-Cup teil.

