Termin & Tickets: Erste Infos zum Biathlon auf Schalke 2023

Die Biathlon World Team Challenge feiert am 28. Dezember 2023 ein rundes Jubiläum: Dann steigt das Ruhrpott-Wintersport-Spektakel zum 20. Mal. „Der Biathlon auf Schalke hat sich zu einer der beliebtesten Wintersport-Veranstaltungen überhaupt entwickelt. Wir freuen uns sehr, jedes Jahr die weltbesten Athletinnen und Athleten in Gelsenkirchen begrüßen zu dürfen. Die einzigartige Atmosphäre sowie die unmittelbare Nähe zur Strecke reizen Fans und Sportler gleichermaßen“, streicht Chef-Organisator Herbert Fritzenwenger heraus.

„Es macht uns stolz, dass wir in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiern, zu dem wir uns einige Überraschungen einfallen lassen werden“, sagt Fritzenwenger. In 20 Jahren hat sich der Biathlon auf Schalke stetig weiterentwickelt.

Biathlon auf Schalke 2023: Tickets & Termin

28. Dezember 2023

Tickets online: tickets.schalke04.de

Ticket-Hotline: 0209 / 97 75 1877

Der für das traditionsreiche Event benötigte Schnee stammt auch 2023 wieder aus dem Alpenpark Neuss, der dank eines richtungsweisenden Nachhaltigkeitsprojekts bis zum Frühjahr dieses Jahres CO²-neutral werden soll.

Um den unvermeidbaren Umwelteinwirkungen durch den Transport im Sinne des Verursacherprinzips entgegenzuwirken, hat der FC Schalke 04 bereits 2022 damit begonnen, einen dauerhaften ökologischen Beitrag für die Region zu leisten. Zusammen mit der Landschaftsagentur Plus investiert der Verein unter dem Motto „GEmeinsam Gegenwirken“ gezielt in die Steigerung der Leistungsfähigkeit von Ökosystemen. Die Unterstützung eines konkreten Nachhaltigkeitsprojekts wird auch in Zukunft ein fester Bestandteil der Planungen für die jährliche Biathlon-WTC sein.

Rühl-Hamers: Ein Aushängeschild für den FC Schalke

Christina Rühl Hamers, Vorstand FC Schalke. Foto: Max Ellerbrake / Max Ellerbrake / firo Sportphoto

„Der Biathlon auf Schalke ist ein Aushängeschild für den FC Schalke 04 und für unsere Region geworden. Ich freue mich sehr auf das Jubiläum und bin mir sicher, dass die Fans in diesem Jahr ein besonderes Highlight erleben werden. Mit Ruhpolding und Oberhof ist Gelsenkirchen der dritte Biathlon-Standort in Deutschland“, sagt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands des FC Schalke 04. „In Zusammenarbeit mit dem DSV stärken wir auch die Nachwuchsarbeit im Biathlonsport, indem das beste deutsche Juniorenteam bei der Talent Team Challenge ein Sponsoring erhält.“

Tickets für die bett1.de Biathlon World Team Challenge am Donnerstag, 28. Dezember 2023, sind ab 19 Euro auf tickets.schalke04.de, über die Hotline 0209 / 97 75 1877 und im ServiceCenter an der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 (Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45891 Gelsenkirchen) erhältlich.

