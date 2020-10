TB Beckhausen kann auf Platz zwei vorrücken

Gelsenkirchen. In der Verbandsliga geht es nach Rheine. Heimspiele für die TBB-Zweite und den SC Hassel in der Landesliga.

Während der FC Schalke 04 in der Tischtennis-Verbandsliga an diesem Wochenende spielfrei ist, muss der TB Beckhausen am Samstag (17.30 Uhr) bei der DJK TTR Rheine antreten. Die Gastgeber wurde in der Vorsaison zwar Tabellenfünfter. Sie sind in der laufenden Spielzeit aber noch sieglos und werden wohl ständig um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Zum Saisonauftakt hatten sie gegen die Schalker eine deftige Schlappe kassiert. Auch wenn sie ziemlich ausgeglichen besetzt sind, dürften sie insgesamt doch nicht stark genug sein, die Beckhausener in Bedrängnis zu bringen. Die wollen weiterhin ohne Verlustpunkt bleiben und könnten dadurch möglicherweise auf Platz zwei vorrücken.

In der Tischtennis-Landesliga steht für den SC Hassel erneut eine schwere Aufgabe auf dem Programm. Am Samstag tritt nämlich mit Rot-Weiß Stiepel der Tabellenzweite in der Halle der Mährfeldschule an (18.30 Uhr, Röttgersweg). Das Team aus dem Bochumer Süden hat zwar bereits eine Partie verloren, hat aber auch mit dem SuS Bertlich schon einen der Mitfavoriten auf den Gruppensieg bezwungen. An den Spitzenbrettern sind die Stiepeler sicherlich etwas besser besetzt als die Hasseler. Die sollten aber an den anderen Positionen durchaus mithalten können, so dass für sie bei gutem Verlauf vielleicht mal wieder ein Punktgewinn möglich wäre.

Am Sonntag um 10 Uhr empfängt die Zweite des TB Beckhausen die DJK Roland Rauxel in der Halle an der Schwalbenstraße. Die Gäste haben vor Wochenfrist gegen den SC Hassel einen deutlichen Sieg eingefahren. Aktuell stehen sie mit 4:2 Punkten nur auf Platz fünf. Die Beckhausener sind als Tabellenführer noch ungeschlagen. Sie haben jedoch gegen die etwas stärker besetzten Rauxeler eher die Außenseiterrolle, zumal sie das deutlich leichtere Startprogramm hatten. Am Ende würden sie mit einer Punkteteilung wohl nicht unzufrieden sein.

Schalkes Jungen spielen in Kinderhaus

In der Jungen-NRW-Liga muss die erste Mannschaft des FC Schalke 04 am Samstag (14 Uhr) in Münster beim SC Westfalia Kinderhaus antreten. Die Gastgeber haben noch keinen Zähler auf ihrem Punktekonto. Sie haben bisher zwei Partien bestritten und beide hoch verloren. Und da die Schalker gegen die gleichen Gegner jeweils gewonnen haben, sind sie in Münster die klaren Favoriten. Nicht zuletzt, weil sie als Tabellenführer noch ohne Punktverlust sind.