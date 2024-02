TB Beckhausen erhofft sich einen Push im Abstiegskampf

Gelsenkirchen Der TB Beckhausen hat in der Handball-Kreisliga die ETG Recklinghausen II knapp bezwungen. Das gab in dem umkäämpften Spiel den Ausschlag.

Einen wichtigen Sieg feierte in der Handball-Kreisliga der TB Beckhausen. Mit 26:23 setzten sich die abstiegsgefährdeten Gelsenkirchener im Berger Feld gegen die Zweitvertretung der ETG Recklinghausen durch. Für TBB-Trainer Sebastian Kreth war der Erfolg verdient - „auf Grund von Willen und Kampfgeist“.

Die auf dem drittletzten Tabellenplatz rangierenden Gastgeber, die nicht in Bestbesetzung antreten konnten, zeigten insbesondere ab Mitte der zweiten Halbzeit Handball mit Herz und Hingabe. Das Team lag nämlich um die 40. Minute herum mit drei Toren hinten (15:18, 40./16:19, 43.). Beckhausen fightete - mit Erfolg, in der 54. Minute hieß es 21:21 und in der 55. 22:22.

Nun lieferten sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Dass der TBB das Spiel schließlich gewann, lag an der guten Abwehrarbeit und an einem hervorragenden Florian Loose im Tor. Unter anderem ließ er in den letzten vier Minuten keinen Treffer mehr zu, während sein Team sich von 23:23 auf 26:23 absetzte und den vierten Saisonsieg perfekt machte.

Sebastian Kreth, Trainer des TB Beckhausen, feierte mit seinem Team den vierten Saisonsieg. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Nun wartet auf den TB Beckhausen das Kellerduell in Hattingen

Nun wartet eine weitere Partie auf Beckhausen, am Samstag, 24. Februar, stellen sich die Gelsenkirchener nämlich beim Vorletzten Ruhrbogen Hattingen vor, der ein Spiel mehr absolviert und einen Punkt weniger auf dem Konto hat als der TBB. In der Hinrunde trennten sich die beiden Teams 36:36. „Ich erwarte ein hartes und sehr umkämpftes Spiel in Hattingen“, sagte Sebastian Kreth.

Der Trainer weiter: „Nach dem Sieg gegen die ETG und einer Woche, die wir ganz auf die Spielvorbereitung legen wollen, erhoffen wir uns einen zusätzlichen Push im Abstiegskampf.“

