TB Beckhausen: Ein Schalker Spielervater als Torwart

Gelsenkirchen. Stig Top-Rasmussen steht beim TB zwischen den Pfosten. Der Kontakt zu ihm entstand eher zufällig - und das noch bei einer anderen Sportart.

Der Zufall half Handball-Kreisligist TB Beckhausen bei der Verpflichtung eines neuen Torwarts. Als Detlev Wendt, der zusammen mit Chefcoach Sebastian Kreth die TB-Handballer anleitet, vor einigen Wochen ein Heimspiel der Schalker Fußballer besuchte, traf er dort Stig Top-Rasmussen und frage ihn bei der Gelegenheit, ob er Lust hätte, für Beckhausen zu spielen.

Ein Torwart mit Regionalliga-Erfahrung

Der ehrgeizige und selbstkritische Däne spielte früher höherklassig Handball und stand unter anderem bei Regionalligist HG 85 Köthen zwischen den Pfosten. Mittlerweile ist Stig Top-Rasmussen verstärkt im Ruhrpott präsent, da sein 16-jähriger Sohn Tristan in der U17 des FC Schalke 04 in der Abwehr spielt.

Und das durchaus erfolgreich: Das Defensiv-Talent zählt nicht nur zu den absoluten Schalker Stammkräften, sondern zeigt sich auch noch extrem torgefährlich. Tristan Top-Rasmussen hat nach sechs Partien in der B-Junioren-Bundesliga bereits vier Treffer auf seinem Konto.

„Stig Top-Rasmussen hat zum Ende der letzten Saison ein Spiel für uns gemacht und zählt auch in dieser Spielzeit zu unserem Kader. Für uns ist er eine Verstärkung. Detlev Wendt hat Stig über einen Bekannten in der Veltins-Arena kennengelernt. So kam der Kontakt zustande. Das ging alles ganz schnell. Manchmal ist es einfach Zufall, dass Dinge in den Fluss kommen“, sagt Sebastian Kreth, der neben seinem Trainerposten auch noch als stellvertretender Abteilungsleiter bei TB fungiert.

Yannik Wendt-Herdickerhoff erzielte im ersten Saisonspiel sieben Treffer für den TB Beckhausen. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Kreth: „Wir verfolgen natürlich, wie sich Stig Top-Rasmussens Sohn bei Schalke macht. Sobald etwas in der Zeitung steht, schneiden wir es aus und überreichen es Stig.“ Der Schlussmann hat bei B-Jugend-Spielen seines Sohnes Tristan alle Hände voll zu tun, dreht während der Partien Videos und versucht, ordentliche Fotos mit seinem Handy zu schießen.

Stig Top-Rasmussen augenzwinkernd: „Wenn das nicht klappt, ist bei uns zuhause etwas los.“ Der Saisonauftakt fand für den TB Beckhausen noch ohne Stig Top-Rasmussen statt. Zum Ligastart gab es eine knappe 29:30-Niederlage in Linden-Dahlhausen.

29:30-Niederlage zum Saisonauftakt

Sebastian Kreth: „Wir haben in letzter Sekunde verloren. Aufgrund einer Krankheitswelle mussten wir auf mehreren Positionen umstellen. Unsere Vorbereitung war insgesamt durchwachsen. Personell wird es an diesem Wochenende aber besser aussehen.“ Alexander Juraszczyk ist nach seinen Bänderproblemen wieder im Training, mehrere Spieler haben sich zudem nach Krankheit gesund zurückgemeldet. Am Sonntag (11 Uhr) sollen gegen Scherlebeck die ersten Punkte her. Kreth: „Unser Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Wir müssen jetzt daran feilen, dieses Ziel auch zu erreichen.“

