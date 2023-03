TB Beckhausen: Der Konkurrent kann nicht mehr eingreifen

Hagen. 9:2-Sieg beim ATS Hohenlimburg-Nahmer: So will der Gelsenkirchener Tischtennis-Verbandsligist TB Beckhausen jetzt den Klassenerhalt schaffen.

Die Vorgaben waren dreckig oder eindeutig – am Ende war es die zweite Variante, die der TB Beckhausen bei seinem Tischtennis-Verbandsligaspiel beim ATS Hohenlimburg-Nahmer wählte. Der Turnerbund kehrte von der Auswärtspartie, die durch einen schmackhaften Besuch im vereinseigenen griechischen Restaurant abgerundet wurde, mit einem 9:2-Sieg nach Gelsenkirchen zurück.

„Es war eine klare Kiste“, freute sich Beckhausens Mannschaftsführer Marcel Mann. „Im Hinspiel hatten wir 9:5 gewonnen, diesmal war die Angelegenheit noch deutlicher. In dem Einzel, das ich abgegeben habe, gab es einige Matchbälle für mich. Das hätte am Ende also auch noch klarer ausgehen können.“ Der Turnerbund musste beim Auswärtsspiel auf den erkrankten Robin Czyszewski verzichten und beorderte stattdessen Frank Rogalski aus dem Bezirksliga-Team nach oben. „Frank hat schon 20 Verbandsliga-Jahre auf dem Buckel“, sagte Marcel Mann. „Spielerisch hat sein Einsatz keinen Leistungsabfall bedeutet.“

TB Beckhausen zwei Punkte hinter dem VfL Winz-Baak, der seine Saison schon beendet hat

Fakt ist: Der souveräne Auswärtserfolg tut dem TBB, der vor der Saison einen großen Aderlass zu verzeichnen hatte, gut. Nach den Resultaten der Konkurrenz ist klar: Beckhausen kann den direkten Klassenerhalt in den letzten zwei Saisonspielen aus eigener Kraft schaffen. „Wir haben jetzt 13 Punkte und liegen zwei Zähler hinter dem Sechsten Winz-Baak, der seine Saison schon beendet hat“, sagt Marcel Mann. „Das heißt also: Wenn wir noch drei Punkte aus den letzten beiden Begegnungen einfahren, bleiben wir sicher drin.“

Am kommenden Wochenende wartet die Partie gegen den Tabellenneunten DJK BW Annen, nach Ostern geht es zum Showdown gegen den fünftplatzierten TTC MJK Herten, der überraschend gegen Ligaprimus Lüdinghausen 9:4 gewinnen konnte. Marcel Mann: „Es ist halt so, damit müssen wir leben. Für uns ist wichtig, die Spannung hochzuhalten und gegen Annen erfolgreich aufzutreten. Wir haben uns unsere Endspiele erarbeitet. Jetzt wollen wir auf der Zielgeraden natürlich auch einen positiven Abschluss schaffen.“

So haben sie gespielt:

TB Beckhausen: Wolff/Rogalski 0:1, Mann/Anton 1:0, Krutz/Schneider 1:0, Anton 2:0, Mann 1:1, Krutz 1:0, Wolff 1:0, Rogalski 1:0, Schneider 1:0. (tt)

