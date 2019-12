Tatjana Michajlova holt sich alle drei Seniorinnen-50-Titel

Tatjana Michajlova vom PSV Oberhausen war bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren in Aachen die herausragende Gelsenkirchener Spielerin. Die Bueranerin, die erstmals bei den Seniorinnen 50 startete, holte sich alle Titel – im Einzel, Doppel und Mixed.

Als topgesetzte Spielerin der Einzel-Konkurrenz wurde Tatjana Michajlova ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Bis zur Vorschlussrunde gewann sie alle Partien völlig unangefochten. Erst im Halbfinale gegen Simone Ewinger aus Jülich, die ebenfalls zum ersten Mal bei 50ern startberechtigt war, gab sie einen Satz ab. Der Sieg der Bueranerin war aber trotzdem nie in Gefahr.

Finale gegen Kleves Maria Beltermann

Im Endspiel ging es gegen die an Nummer zwei gesetzte Vorjahreszweite Maria Beltermann (Kleve), die auch bei den vergangenen Deutschen Meisterschaften Silber gewonnen hatte. Gegen sie musste Tatjana Michajlova einen zwischenzeitlichen 1:2-Satzrückstand verkraften. Am Ende konnte sich die Bueranerin aber doch noch im Entscheidungssatz sicher behaupten.

Tatjana Michajlova holte in Aachen alle drei möglichen Seniorinnen-50-Titel. Foto: PSV Oberhausen

Im Doppel, das sie gemeinsam mit Sandra Agresti (Kleve) bestritt, war sie an Nummer zwei gesetzt und zog auch ohne Satzverlust ins Halbfinale ein. Gegen Gudrun Rynders und Claudia Wilms (Xanten/Kleve) wurde es ganz eng (7:11, 6:11, 11:5, 11:9, 11:9). Überragend war dann die Vorstellung im mit Spannung erwarteten Endspiel. Tatjana Michajlova und Sandra Agresti fertigten die Titelverteidigerinnen Maria Beltermann und Annette Schimmelpfennig (Kleve/Brauweiler), die auch amtierende Deutsche Meisterinnen sind, sensationell deutlich mit 11:5, 11:7 und 11:2 ab.

Mixed-Titel mit Ehemann Alexandr Michajlov

Ihren dritten Titel – und damit den totalen Triumph – ließ sie im Mixed folgen, das sie nach mehrjähriger Pause erstmals wieder gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexandr Michajlov bestreiten konnte. Das buersche Duo war an Rang eins gesetzt und gab nur im Halbfinale und im Endspiel jeweils einen Satz ab.

Für die jüngste der Altersklassen, die Senioren 40, hatten sich fünf Gelsenkirchener Akteure qualifiziert. Dirk Wonsak vom FC Schalke 04 schied in der Vorrunde aus, Marcel Mann vom TB Beckhaussen im Achtelfinale und André Blies, der in den Gruppenspielen den topgesetzten Vorjahressieger Christian Wipper (Brühl-Vochem) aus dem Titelrennen geworfen hatte, im Viertelfinale.

Vest-Sport Alexandr Michajlov holt im Doppel Silber Bei den Senioren 50 war Alexandr Michajlov, der wie seine Frau Tatjana für den PSV Oberhausen spielt, der einzige Gelsenkirchener Starter. Er war an Nummer vier gesetzt und marschierte auch souverän durch die Gruppenspiele. Nach einem klaren 3:0-Sieg im Achtelfinale traf er im Viertelfinale auf Christoph Heckmann (Burgsteinfurt), den Vizemeister des Vorjahres. Mit ihm hatte der Bueraner sich in den vergangenen Jahren schon einige heiße Duelle geliefert, meist mit dem besseren Ende für Christoph Heckmann. Und auch diesmal hatte dieser schließlich mal wieder hauchdünn die Nase vorn (12:10, 8:11, 12:10, 11:9). Aber zumindest im Doppel reichte es dann doch noch einmal zu Edelmetall. Mit Marco Vester (Hennef) gewann Alexandr Michajlov die Silber-Medaille.

Schalkes Maurice Mann triumphiert mit Claudia Isensee

Zu einem königsblauen Duell kam es in einem weiteren Viertelfinale, und zwar zwischen Maurice Mann und Thorsten Honefeld, der sich schließlich mit 3:1 durchsetzte. Schalkes Nummer zwei war erstmals bei den Senioren 40 startberechtigt und zuvor souveräner Gruppensieger geworden. Nach seinem Sieg über Maurice Mann hatte Thorsten Honefeld, die Nummer drei der Setzliste, im Halbfinale gegen den späteren Überraschungssieger Andreas Bolda vom TuS Wickrath in vier Sätzen das Nachsehen. Auf einen Bronze-Rang kamen diese beiden Schalker gemeinsam in der Doppel-Konkurrenz. Sie verloren ihr Halbfinale in vier Sätzen.

Claudia Isensee von der DJK Blau-Weiß Annen gewann mit Schalkes Maurice Mann die Mixed-Konkurrenz bei den Senioren 40. Foto: Biene Hagel

Einen Titel durfte Maurice Mann aber dennoch feiern, und zwar in der Mixed-Konkurrenz, die er gemeinsam mit Claudia Isensee von der DJK Blau-Weiß Annen bestritten hatte, der Drittplatzierten im Damen-Einzel. Die beiden taten sich in ihrem ersten Spiel überaus schwer und konnten sich nach einer 2:0-Satzführung erst im Entscheidungssatz knapp behaupten. Danach aber waren sie sehr souverän und gewannen sowohl das Halbfinale (3:0) als auch das Endspiel (3:1) ganz sicher.

Mit einer Medaille, nämlich Bronze, beendete auch Marcel Mann den Mixed-Wettbewerb. Im Halbfinale musste er sich mit gemeinsam Juliana Koglin von der DJK Viktoria Bochum, der Einzel-Zweiten, mit 1:3 beugen.