Talent-Zulauf und ein Neuzugang für Schalkes Handballer

Gelsenkirchen Die begeisternden EM-Auftritte des DHB-Teams sorgen für Neuanmeldungen bei den Königsblauen. Das sagt Abteilungsleiter Daniel Nienhaus.

Daniel Nienhaus, Abteilungsleiter der Schalker Handballer, hatte sich durch die Handball-Europameisterschaft in Deutschland einen gewissen Schub erhofft. Nachdem die DHB-Auswahl mitreißende Auftritte zeigte und am Ende den vierten Platz bei der Europameisterschaft belegte, spürt Schalke 04 zumindest einen kleinen Positiv-Effekt.

Talente zwischen vier und zehn Jahren

„Wir haben schon gemerkt, dass es nach der Handball-EM eine gewisse Resonanz gab. Wir haben bei den Nachwuchsspielern zehn Neuanmeldungen. Dabei handelt es sich um Spieler zwischen vier und zehn Jahren. Wir sind einfach glücklich darüber, dass wir Talente dazu gewinnen konnten. Genau darauf wollen wir hier auch setzen“, sagt Nienhaus.

Schalkes Richtung stimmt

Auch sportlich befinden sich die Schalker Handballer auf einem vielversprechenden Weg. Nach dem Abstieg in der letzten Saison hat sich das Team in der Kreisliga in die Spitzengruppe gearbeitet und zuletzt einen 27:24-Erfolg über den TV Gladbeck 2 eingefahren. Zuvor gab es allerdings in einem körperlich harten Duell nur ein 22:22 gegen den VfL Bochum. Als einen „kleinen Ausrutscher“ bezeichnet Nienhaus diese Partie, stellt aber fest: „Wir liegen als Dritter nur zwei Minuspunkte hinter dem Zweiten DSC Wanne-Eickel. Platz zwei reicht zum Aufstieg. Wir sind also voll im Rennen.“

Kraul kommt vom TV Voerde

Mit Alex Kraul, der vom TV Voerde zu den Königsblauen gewechselt ist, haben die Schalker einen neuen Rückraumspieler für die zweite Halbserie zur Verfügung. Ebenfalls positiv für das S04-Team: Der gelernte Linksaußen Joel Tomczyk hat sich nach halbjähriger Auszeit zurückgemeldet. „Bei Joel hatte zuletzt die Ausbildung zum Bankkaufmann ganz klar Vorrang, deswegen musste er beim Handball kürzer treten. Wir sind froh, dass er wieder da ist. Mit seiner Sprungkraft hilft Joel uns enorm weiter“, sagt Daniel Nienhaus.

