Ehemaliger Schalke-Verteidiger sucht Glück in Rödinghausen

Rödinghausen. Nachdem er seinen Kreuzbandriss auskuriert hat, sucht Schalkes ehemaliger U-23-Spieler Calvin Brackelmann beim SV Rödinghausen eine neue Chance.

Das war vor einem Jahr ein knappes Gastspiel in der Knappenschmiede. Erst in der Winterpause der Regionalliga-Saison 2019/20 war Calvin Brackelmann zu den U-23-Fußballern des FC Schalke 04 gestoßen, um das Intermezzo unfreiwillig am 16. Februar schon wieder zu beenden: In der Partie beim SC Verl (1:2) zog sich der Verteidiger einen Kreuzbandriss zu.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Das ist sehr schade und ein arger Verlust“, sagte damals Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling. „Calvin wurde zuletzt immer stärker, hat Selbstvertrauen getankt und sich an unsere Abläufe gewöhnt.“

Mehr Informationen zum FC Schalke 04 finden Sie hier.

Nun startet Calvin Brackelmann einen Neuanfang. Der ehemalige U-Nationalspieler (sechsmal für Deutschlands U18 sowie dreimal für die U19 des DFB) hat beim SV Rödinghausen, der am kommenden Samstag (6. Februar, 14 Uhr) Gastgeber der königsblauen U23 sein wird, einen Vertrag unterschrieben. Der 21-Jährige, der zuletzt vereinslos war, hatte vor seinem damaligen Wechsel nach Gelsenkirchen beim 1. FC Köln und FC Hansa Rostock gespielt.

Vertrag bis zum Saisonende, aber mit Option auf Verlängerung

„Der gebürtige Lüneburger kuriert aktuell einen Kreuzbandriss aus und wird nach erfolgreicher Reha auf Schalke zeitnah in das Mannschaftstraining einsteigen“, teilt der SV Rödinghausen auf seiner Internet-Seite mit. Calvin Brackelmann sei ein talentierter Verteidiger und bringe mit seinem starken linken Fuß spannende Qualitäten mit.

„Calvin ist ein sehr interessanter Spieler, der uns nicht nur von seinen Fähigkeiten, sondern auch menschlich absolut überzeugt hat“, sagt Rödinghausens Geschäftsführer Alexander Müller. „Auch wenn er ein schwieriges Jahr hinter sich hat, sind wir davon überzeugt, dass er schnell wieder zu alter Stärke zurückfindet.“

Mehr zum Gelsenkirchener Lokalsport:

Traber-Star Jos Verbeeck ist im Gelsentrab-Park am Start

Wie Connie Mealing auf dem Trekking-Rad zum Sieg fuhr

Deswegen hört Schalke-Ikone Huub Stevens auf

Trainer Rainer Sowa macht bei Erle 19 die zehn Jahre voll

Calvin Brackelmann wird beim SV Rödinghausen die Rückennummer 4 tragen und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben; dieser kann sich durch eine Option bis zum 30. Juni 2022 verlängern. Aktuell belegt der Verein, der 30 Kilometer nördlich von Bielefeld zu Hause ist, in der Regionalliga West mit 35 Punkten aus 23 Spielen den achten Rang. Das Schalker U-23-Team (30 Zähler aus 21 Partien) liegt einen Platz dahinter.

Alle Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport finden Sie hier.