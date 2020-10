SV Horst 08: Großer Tabellensprung ohne Jubelsprünge

Der aktuelle Tabellenachte SV Horst 08 kann an diesem Donnerstag (19.30 Uhr, Auf dem Schollbruch) im Nachholspiel gegen den SV Brackel 06 einen riesigen Satz nach vorne in der Fußball-Landesliga machen. Ein (sehr unwahrscheinliches) 10:0 – und die Horster wären tor- und punktgleich mit Spitzenreiter SpVgg Horsthausen. Ein einfacher Sieg würde bereits reichen, um auf Rang zwei vorzustoßen.

Selbst wenn das gelingen würde, wäre das für 08-Trainer Jens Grembowietz kein Grund, um die Tabelle auszuschneiden, sie zu vergrößern und sie an die Wand zu hängen. „Das ist mir alles noch zu früh“, sagt er. „Ein solches Tabellenbild würde zwar schön aussehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber komplett uninteressant und wäre kein Grund für Jubelsprünge. Wichtiger sind mir die drei Punkte, die wir unbedingt holen wollen.“

Es wäre nach dem 2:0 in Kaiserau und dem 6:0 in Frohlinde der dritte Sieg in Folge. „Wir wissen die jüngsten Ergebnisse genau einzuordnen, wir wissen, dass wir unseren Torabschluss verbessern müssen“, sagt Jens Grembowietz. „Diese Spiele sind abgehakt, seit Montag gilt die volle Konzentration der Partie gegen Brackel. Es bleibt in diesen Tagen keine Zeit, um auf Euphoriewelle zu machen. Bereits am Sonntag folgt das nächste Heimspiel gegen BW Westfalia Langenbochum.“

„Eine qualitativ gute Truppe“

Für Jens Grembowietz, Trainer des SV Horst 08, bleibt keine Zeit, um auf Euphoriewelle zu machen. Bereits am Sonntag folgt das nächste Heimspiel gegen Langenbochum. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Aber zunächst ist der SV Brackel 06 angesagt - eine Mannschaft, über die Jens Grembowietz in höchsten Tönen spricht. „Das ist eine qualitativ gute Truppe, sie hat einen Plan und wirkt sehr kompakt“, sagt er über die Dortmunder, die als Tabellenzehnter zwei Partien weniger ausgetragen haben und bei Erfolgen in den Nachholspielen ebenfalls nach ganz vorne stoßen könnten. „Wir gehen ohne Angst, aber mit dem nötigen Respekt in diese Begegnung“, fügt der Coach hinzu. Die Brackeler könnten nach ihrem Auftritt am Schollbruch eigentlich vor Ort bleiben. Am Sonntag steht für sie als Gast der SSV Buer die nächste Partie in Gelsenkirchen auf dem Programm.

Es wäre keine Überraschung, wenn Jens Grembowietz am Donnerstag jener Elf vertrauen würde, die den FC Frohlinde vor vier Tagen an die Wand gespielt hat. Sandro Leimbruch, Mohamed Bouachria, Nicolas Hoffmann und Gökhan Yavuz fallen weiterhin aus. Ob Oskar Skrzecz (Oberschenkelprobleme) in den Kader zurückkehren kann, ist sehr fraglich.