Die Horster bieten ab sofort eine Einkaufshilfe für ältere Vereinsmitglieder und ältere Menschen in der Umgebung an. „Wir nehmen von 10 bis 12 Uhr Anrufe entgegen, versuchen die Wünsche der Leute dann umzusetzen und kümmern uns zwischen 16 und 18 Uhr um die Auslieferung der Produkte. Wir hoffen, dass sich viele Leute melden und wollen in der außergewöhnlichen Situation einfach unseren Beitrag leisten“, sagt Kathrin Vieth, Vorstandsmitglied des SV Horst-Emscher 08.

Zehn Helfer haben die Horster binnen kürzester Zeit von ihrer Idee begeistert. „Bei uns machen Spieler aus der ersten Mannschaft, einige Fußballer der Alten Herren, Eltern von Jugendspielern und zwei Jugendtrainer mit. Es geht darum, den älteren Menschen zu helfen, die nicht täglich Unterstützung erhalten und zu den Risikogruppen zählen“, sagt Kathrin Vieth. Der entscheidende Anstoß zu der Hilfsaktion kam dem weiblichen Vorstandsmitglied bei einem Gang durch den Stadtteil Horst.

„Da habe ich erschreckenderweise gesehen, wie viele zum Großteil ältere Menschen trotz vieler Warnungen noch unterwegs waren, um Besorgungen zu machen. Dies war der Zeitpunkt, an dem ich gedacht habe, dass wir als Verein dringend Hilfe leisten müssen. Wir sind ein Verein, eine Gemeinschaft – wir müssen zusammenhalten.“

Das Angebot des Klubs beschränkt sich nicht nur auf den Stadtteil Horst. Kathrin Vieth: „Einige unserer Helfer kommen aus Gladbeck. Wir würden uns auch um Leute aus Gladbeck und Bottrop kümmern, wenn da Bedarf besteht.“ Wer von dem Angebot Gebrauch machen will, kann sich bei Kathrin Vieth täglich zwischen 10 und 12 Uhr unter der Nummer 01577-2095199 melden. Kathrin Vieth stellt fest: „Jeder Tag zählt. Wir müssen als Gemeinschaft solidarisch sein und alle Risikogruppen schützen.“