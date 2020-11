Stefan Thiele: Der Verein in Horst ist jetzt der SV Horst 08

Horst. Stefan Thiele, der den Namen der STV Horst in Gelsenkirchen im Jahr 2007 retten wollte, ist heute beim SC Schaffrath und SV Rhenania Bottrop.

Stefan Thiele hat, bevor er zum FC Schalke 04 ging und später im Profi-Kader von Borussia Dortmund stand, als Jugendspieler für die STV Horst gekickt. Er erlebte die bittersten Stunden des Klubs hautnah mit. Als die Emscher-Husaren im Jahre 2007 untergingen, versuchte er, als spielender Sportlicher Leiter gegenzusteuern. Am 25. November 2007 gründete er dann eine neue STV, die STV Horst 2007. Er wollte den Namen retten, aber dieses Vorhaben scheiterte. Die WAZ unterhielt sich mit dem heute 47 Jahre alten Stefan Thiele.

Herr Thiele, 13 Jahre nach dem Aus der STV Horst: Wie empfinden Sie heute?

Stefan Thiele Es ist immer noch eine bittere Geschichte. Immer wenn ich an dem Fürstenbergstadion vorbeifahre, kommt bei mir Wehmut auf. Es ist traurig, dass so ein Traditionsverein, der auch nach seinen allerbesten Jahren immer in den höchsten Amateurligen gespielt hat, innerhalb von vier, fünf Jahren von der Bildfläche verschwinden konnte.

Welche persönlichen Erinnerungen kommen hoch?

Ich habe als Kind viel Zeit im Fürstenbergstadion verbracht. Mein Vater war Trainer in Horst, mein Bruder Dirk hat in der Verbandsliga-Mannschaft gespielt. Es gab eine enge Beziehung zwischen unserer Familie und dem Verein. Dieser Klub war immer eine Herzensangelegenheit für mich.

Was waren die Gründe, die zum Niedergang der STV führten?

Der größte Fehler war, dass die Jugendarbeit vernachlässigt wurde. Bis Ende der 1980er Jahre spielte der Nachwuchs der STV Horst überkreislich, er brachte viele gute Fußballer hervor, nicht nur Olaf Thon. Außerdem hat man jahrelang über die eigenen Verhältnisse gelebt, um Verbandsliga-Fußball in Horst aufrechtzuerhalten.

Wann gründen Sie die nächste STV Horst?

Das wird nicht passieren. Es ist seit 2007 zu viel Zeit vergangen. Die STV Horst ist doch gerade bei den ganz jungen Leuten im Stadtteil nicht mehr bekannt. Der Verein in Horst ist jetzt der SV Horst 08.

Engagieren Sie sich noch in einem Verein?

Ja, ich bin 3. Geschäftsführer beim SC Schaffrath. Dort hat mein Sohn gespielt. Außerdem bin ich als Sportlicher Leiter beim SV Rhenania Bottrop im A-, B- und C-Junioren-Bereich tätig. (mik)

Mehr aktuelle Artikel zum Gelsenkirchener Amateurfußball:

Alle Nachrichten und Bilder zum Sport in Gelsenkirchen finden Sie hier