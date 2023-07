Stadtmeisterschaft Gelsenkirchen: Bulmke mit 10:0-Sieg

Da kann sich Westfalia Buer (schwarzes Trikot) noch so reinhauen - gegen Viktoria Resses Deckung war kein Kraut gewachsen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Viktoria Resse kassierte in Gruppe B keinen einzigen Gegentreffer. In Gruppe C lässt es neben Bulmke auch Erle 08 mächtig rappeln.

Bei der Vorrunde der Gelsenkirchener Feldkreismeisterschaft, die unter dem Namen Volksbank Ruhr Mitte Cup durchgeführt wurde, entpuppte sich die Gruppe B als „Nulldiät“-Gruppe. Gleich fünf Partien endeten hier torlos - darunter alleine drei Duelle von Viktoria Resse, das sich am Ende aber für die Endrunde am Sonntag, 29. Juli (Glückaufkampfbahn), qualifizierte.

Die Viktoria kassierte keinen einzigen Gegentreffer. Die Torfabriken arbeiteten in Gruppe C auf Hochtouren: Hier schossen die Sportfreunde Bulmke 20 Treffer und feierten durch das 10:0 über Hansa Scholven den höchsten Sieg des gesamten Vorrunden-Turniers. Der Erler SV 08 kam auf ebenfalls beachtliche 19 Tore. Die Ergebnisse in der Übersicht.

Gruppe A: SV Hessler 06 - BV Horst Süd 3:1, BW Gelsenkirchen - Genclerbirligi Resse 2:0, SSV/FCA Rotthausen-DJK Adler Feldmark 0:0, BW Gelsenkirchen-SV Hessler 06 0:4, DJK Adler Feldmark-BV Horst Süd 2:1, Genclerbirligi Resse-SSV/FCA Rotthausen 0:2, SV Hessler 06-DJK Adler Feldmark 0:0, SSV/FCA Rotthausen-BW Gelsenkirchen 3:0, BV Horst Süd-Genclerbirligi Resse 2:0, SSV/FCA Rotthausen-SV Hessler 06 0:3, Genclerbirligi Resse- DJK Adler Feldmark 0:2, BW Gelsenkirchen-BV Horst Süd 1:2,Genclerbirligi Resse-SV Hessler 06 0:2, BV Horst Süd-SSV/FCA Rotthausen 0:2, DJK Adler Feldmark-BW Gelsenkirchen 6:1. Für die Endrunde qualifiziert: Hessler 06 (13 Punkte), DJK Adler Feldmark (11 Punkte).

Gruppe B: DJK TuS Rotthausen-SC Schaffrath 2:0, Glückauf Hüllen-Westfalia Buer 1:0, SC Hassel-Viktoria Resse 0:0, Glückauf Hüllen-DJK TuS Rotthausen 1:0, Viktoria Resse-SC Schaffrath 2:0, Westfalia Buer-SC Hassel 1:1, DJK TuS Rotthausen-Viktoria Resse 0:0, SC Hassel-Glückauf Hüllen 0:0, SC Schaffrath-Westfalia Buer 0:2, SC Hassel-DJK TuS Rotthausen 2:1, Westfalia Buer-Viktoria Resse 0:0, Glückauf Hüllen-SC Schaffrath 2:0,Westfalia Buer-DJK TuS Rotthausen 0:0, SC Schaffrath-SC Hassel 0:2,Viktoria Resse- Glückauf Hüllen 2:0. Für die Endrunde qualifiziert: Glückauf Hüllen (10 Punkte), Viktoria Resse (9 Punkte).

Gruppe C: Erler SV 08-SV Hansa Scholven 5:0, VfL Resse 08-RWW Bismarck 4:0, Spfr. Bulmke-Spvgg. Middelich Resse 2:2, VfL Resse 08-Erler SV 08 0:4, Spvgg. Middelich Resse- SV Hansa Scholven 3:0, RWW Bismarck-Spfr. Bulmke 1:5, Erler SV 08-Spvgg. Middelich Resse 2:1, Spfr. Bulmke-VfL Resse 08 2:0, SV Hansa Scholven-RWW Bismarck 1:1, Spfr. Bulmke-Erler SV 08 1:2, RWW Bismarck-Spvgg. Middelich Resse 0:3, VfL Resse 08- SV Hansa Scholven 1:1, RWW Bismarck-Erler SV 08 1:6, SV Hansa Scholven-Spfr. Bulmke 0:10, Spvgg. Middelich Resse-VfL Resse 08 1:0. Für die Endrunde qualifiziert: Erler SV 08 (15 Punkte, Sportfreunde Bulmke (10 Punkte), Spvgg Middelich-Resse (10 Punkte/Bester Dritter).

