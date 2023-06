Stadtmeisterschaft Gelsenkirchen: 21 Teams im Titelkampf

Gelsenkirchen. Im Juli spielen 21 Mannschaften um die Fußball-Stadtmeisterschaft in Gelsenkirchen. Wie die Titelkämpfe 2023 laufen.

21 Gelsenkirchener Fußball-Teams bestreiten im Juli die offizielle Stadtmeisterschaft, die unter dem Namen „Volksbank Ruhr Mitte Cup“ geführt wird. „Wir freuen uns auf spannende Duelle zur Einstimmung auf die Saison 2023/2024“, sagt Christian Fischer, Vorsitzender des Fußballkreises Gelsenkirchen.

Von den 52 Vereinen des Fußballkreises Gelsenkirchen ist etwas weniger als die Hälfte bei den Feldkreismeisterschaften am Start. 18 Mannschaften von der Kreisliga C bis zur Bezirksliga werden bei den Qualifikationsturnieren antreten, um den Stadt-Champion zu ermitteln.

Stadtmeisterschaft Gelsenkirchen: Qualifikationsturniere in drei Gruppen

Die Qualifikationsturniere werden in drei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften durchgeführt. Der vor wenigen Wochen aus der Westfalenliga in die Landesliga abgestiegene Klub YEG Hassel sowie Landesligist SSV Buer und der nach einem dramatischen Saisonfinale in die Bezirksliga abgerutschte SV Horst-Emscher 08 sind bereits für die Endrunde gesetzt.

„Ich freue mich sehr, auch dieses Jahr in Kooperation mit der Volksbank Ruhr Mitte den Cup veranstalten zu dürfen. Die Planungen laufen und alle Mannschaften und Beteiligten sowie ehrenamtliche Helfer freuen sich auf das Turnier. Ich bin sehr gespannt, wer Feldkreismeister 2023 wird“, sagt Christian Fischer. Die Qualifikationsturniere finden am 22. Juli statt und starten jeweils um 11 Uhr.

Stadtmeisterschaft Gelsenkirchen: Finalturnier am 30. Juli in der Glückauf-Kampfbahn

Ein Turnier wird auf der Sportanlage „Am Forsthaus“ ausgespielt, zwei Turniere finden auf der Sportanlage „Auf der Reihe“ statt – jeweils eines auf Natur- und eines auf Kunstrasen. Das große Finalturnier steigt dann am 30. Juli ebenfalls ab 11 Uhr in der traditionsreichen Glückauf-Kampfbahn. Die Gruppeneinteilungen in der Übersicht:

Gruppe A (Sportanlage Auf der Reihe, Naturrasen): SV Hessler 06, SSV/FCA Rotthausen, DJK Adler Feldmark, BW Gelsenkirchen, BV Horst Süd, Genclerbirligi Resse.

Gruppe B (Sportanlage Auf der Reihe, Kunstrasen): DJK TuS Rotthausen, SC Hassel, Viktoria Resse, Glückauf Hüllen, SC Schaffrath, Westfalia Buer.

Gruppe C (Sportanlage Am Forsthaus, Kunstrasen): Erler SV 08, SF Bulmke, Spvgg. Middelich-Resse, VfL Resse 08, Hansa Scholven, RWW Bismarck.

In der erstenFinalgruppe bekommt es YEG Hassel als Gesetzter mit dem Sieger Gruppe C, dem Sieger Gruppe A, dem Zweiten Gruppe B und dem besten Dritten zu tun. In der zweiten Finalgruppe kämpfen die SSV Buer und Horst 08 mit dem Sieger Gruppe B, dem Zweiten Gruppe C und dem Zweiten Gruppe A.

