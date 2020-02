SSV Buer: Westfalenpokal statt Karneval

Buer. Am Wochenende finden an der Löchterheide gleich drei Heimspiele der zweiten Runde für die Juniorenteams der SSV Buer auf dem Programm.

Das Karnevals-Wochenende steht auf der Sportanlage Löchterheide ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs. Die SSV Buer hat sich in allen drei Altersklassen, also von den A- bis zu den C-Junioren, für die zweite Runde des Junioren-Westfalenpokals qualifizieren können. Alle drei Teams aus der so genannten Rothosen-Akademie haben Heimspiele vor der Brust.

C-Junioren

SSV Buer - VfB Waltrop Sa. 14.30

Den Anfang machen am Samstag die C-Junioren. Die SSV, die in der Landesliga nach zwei Niederlagen in Folge nur noch an vierter Stelle rangiert, empfängt den VfB Waltrop. Eine schwierige Aufgabe, denn die Waltroper sind Spitzenreiter der Westfalenliga. Anstoß ist um 14.30 Uhr. „Dieser Gegner kommt zur rechten Zeit“, sagt Trainer Oktay Güney. „Man kann jedes Spiel gewinnen. Ich möchte weiterkommen. Die Chance ist da.“ Der Sieger dieser Parte trifft in der dritten Runde am 28. März auf den Sieger der Partie zwischen SuS Stadtlohn und dem SV Lippstadt 08.

B-Junioren

SSV Buer - Sprockhövel So. 11.00

Am Sonntag folgt an der Löchterheide eine Doppelveranstaltung. Zunächst sind um 11 Uhr die B-Junioren an der Reihe, danach um 13.15 Uhr die A-Junioren. Die von Carsten Weber trainierten B-Junioren gehen ebenfalls als Außenseiter ins Spiel. Der Tabellenvierte der Bezirksliga empfängt die TSG Sprockhövel aus der Westfalenliga. Der Sieger dieser Parte bekommt es im Achtelfinale mit dem Sieger der Partie zwischen RW Lüdenscheid und dem SC Münster 08 zu tun.

A-Junioren

SSV Buer - Rödinghausen So. 13.15

Auch die A-Junioren der SSV Buer können an sich nur überraschen. Der Tabellenführer der Bezirksliga, der von Misel Zec trainiert wird und sich in der ersten Runde mit 2:0 beim FSV Pivitsheide durchgesetzt hatte, trifft auf dem Kunstrasen an der Löchterheide auf den SV Rödinghausen, also ebenfalls auf einen in der Westfalenliga spielenden Gast. Die Motivation der Bueraner, die nächste Runde zu erreichen, dürfte ziemlich groß sein. Denn: Im Achtelfinale würde es zum Duell mit dem amtierenden Deutschen Meister Borussia Dortmund kommen.

Der Nachwuchs des FC Schalke 04 steigt erst in der dritten Runde in den Wettbewerb ein. Am kommenden Wochenende werden zunächst einmal ihre Gegner ermittelt. Die A-Junioren der Königsblauen müssen zum Sieger der Partie zwischen dem JFV Lohe-Bad Oeynhausen und RW Lüdenscheid, die B-Junioren sind beim Sieger der Partie zwischen dem SV Westfalia Soest und dem FC Iserlohn zu Gast und die C-Junioren spielen beim Sieger der Partie zwischen dem TBV Lemgo und SV Lippstadt 08.