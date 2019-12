SSV Buer und Viktoria Resse kicken in Herten

Diesen Eintrag aus dem Geschichtsbuch des Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup der DJK Spielvereinigung Herten ist Gelsenkirchen nicht zu nehmen: der Erfolg bei der Premiere im Februar 2006. Der Erler SV setzte sich damals durch und ist bislang dort der einzige Turniersieger dieser Stadt. Ob sich dies am Samstagabend (28. Dezember) bei der 14. Auflage in der Sporthalle der Rosa-Parks-Schule an der Fritz-Erler-Straße 2 ändern wird? Gelsenkirchener Vertreter bei diesem Hallenfußball-Traditionsturnier werden zwei Landesligisten sein: die SSV Buer und Viktoria Resse.

Eröffnet wird der 14. Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup um 18 Uhr mit der Partie des Regionalligisten und Titelverteidigers TuS Haltern gegen den Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel. Im Verlauf des Abends werden nicht nur die Platzierungen und die 1500 Euro Prämie – 700 Euro gibt es für den Sieger – ausgespielt, sondern auch drei Einzeltitel. Es werden die Nachfolger von Yannick Albrecht (damals TuS Haltern, jetzt SV Lippstadt 08) als bestem Spieler, Stephan Tantow (damals TuS Haltern, jetzt Rot-Weiß Ahlen) als bestem Torwart sowie Skandar Soltane (Spvgg. Erkenschwick) als bestem U-23-Spieler gesucht.

Viktoria Resse startet gegen die Spvgg. Erkenschwick

Ihre Vorrunden-Spiele bestreiten die beiden Gelsenkirchener Teams wie folgt: Viktoria Resse trifft in der Gruppe Teamsport Philipp ab 18.12 Uhr auf die Spvgg. Erkenschwick, ab 19.45 Uhr auf den DSC Wanne-Eickel und ab 21 Uhr auf den TuS Haltern. Für die SSV Buer geht es in der Gruppe Revue-Palast Ruhr um 19 Uhr mit dem Spiel gegen Blau-Weiß Westfalia Langenbochum los; die Partie gegen den SV Schermbeck wird um 20.30 Uhr und die gegen den SV Sodingen um 22.15 Uhr angepfiffen.

Start des Viertelfinals, das die beiden jeweils zwei Erstplatzierten sowie die zwei besten Gruppendritten erreichen werden, wird um 22.30 Uhr sein. Die Paarungen des Halbfinals sind für 23.30 und 23.45 Uhr terminiert, das Endspiel wird um 24 Uhr angepfiffen.