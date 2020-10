SSV Buer und Erle 08: Mit Rückenwind in das Derby

Buer/Erle. Am Samstag um 16 Uhr treffen an der Löchterheide die beiden Mannschaften aufeinander, denen zuletzt der erste Saisonsieg gelang.

Das Derby in der Fußball-Landesliga zwischen der SSV Buer und dem Erler SV 08 wird bereits am Samstag (16 Uhr, Rasenplatz der Sportanlage Löchterheide) ausgetragen. Beide Mannschaften haben vor sechs Tagen beste Eigenwerbung für diese Partie betrieben. Sie gehen jeweils mit dem Rückenwind des ersten Saisonsieges in das Duell der sechs Kilometer auseinander liegenden Nachbarn. Die Bueraner durften am vergangenen Sonntag über ein 4:2 bei Firtinaspor Herne jubeln, der Neuling aus Erle kam zur gleichen Zeit zu einem 3:2-Erfolg gegen BW Westfalia Langenbochum.

Trotz ihrer Siege rangieren beide Mannschaften vor dem fünften Spieltag immer noch auf zweistelligen Tabellenrängen. Um sich etwas weiter von den fünf Abstiegsplätzen zu entfernen, wären beide Teams gut beraten, in der Erfolgsspur zu bleiben. Der etwas größere Druck liegt dabei auf der SSV Buer, obwohl sie als Tabellenelfter aktuell zwei Plätze und zwei Punkte besser ist als der ESV 08. Die Rothosen sind mit höheren Erwartungen in diese Saison gestartet und auch der Favorit für das Derby.

„Wir spielen ein paar Jahre länger in dieser Liga, aber ein Derby ist ein Derby. Es wird schwer genug“, meint Misel Zec, der Trainer der SSV Bue­r. „Das Spiel gegen den Erler SV 08 ist für uns wegweisend. Wenn wir es gewinnen sollten, könnten wir beruhigter an die nächsten Aufgaben herangehen.“ Personell hat sich an der Löchterheide einiges zum Besseren gewendet. Auf der Liste der Ausfälle stehen nur noch zwei Namen: Devin Müller und Daniel Bie­ber. Aber auch sie dürften die längste Zeit ihres Leidens hinter sich haben.

Beim Erler SV 08 dauern die Genesungsprozesse derzeit etwas länger. Robin Hermanns, Chris Hegemann und Tim Voßschmidt müssen weiterhin auf ihr Saisondebüt warten. Der ehemalige Bueraner Simon Schleich und Jerome Juskowiak fallen ebenfalls aus Verletzungsgründen aus. Außerdem fehlt Niels Overhoff, der sich gegen Langenbochum eine völlig überflüssige Gelb-Rote Karte abgeholt hat. Fraglich ist zudem der Einsatz von Kaan Gülmez, der früher ebenfalls für die SSV Buer kickte. Ihm macht ein dickes Knie zu schaffen.

Bünyamin Karagülmez, der Matchwinner vom vergangenen Sonntag, ist hingegen im Vollbesitz seiner Kräfte. Auf ihn kann Hartmut Scholz auch im Derby bauen. „Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann“, sagt der Erler Trainer. „Aber auch alle anderen Spieler müssen in jedem Spiel an ihre Grenzen gehen, wenn wir etwas mitnehmen wollen, auch in Buer.“ Er hofft, dass der neuverpflichtete Anton Cichos bis zum Anpfiff spielberechtigt ist.

Hartmut Scholz sieht seine Mannschaft am Nordring in der Außenseiterrolle. „Die SSV ist ein gestandener Landesligist mit mehreren erfahrenen Leuten und einigen vielversprechenden Nachwuchsspielern“, sagt er. „Wir müssen unsere Ballverluste abstellen und zusehen, dass wir unseren Gegner nicht wieder zum Toreschießen einladen. Nur wenn uns das gelingt, haben wir auch in Buer eine Chance.“

Viktoria-Coach Frank Kandsorra: „Die Jungs machen einen guten Job“

Mit einem Punkt aus vier Spielen hat Viktoria Resse in der Fußball-Landesliga einen überschaubaren Start hingelegt. Aber ganz so negativ muss man die Lage beim Tabellendrittletzten am Emscherbruch nicht sehen. Die neuformierte Mannschaft nimmt eine Entwicklung in die richtige Richtung, auch wenn sie noch nicht durch Resultate dokumentiert werden kann.

Frank Kandsorra hat mit Viktoria Resse erst einen Punkt geholt. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Das beste Beispiel war der Auftritt am vergangenen Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen den SV Hilbeck. „Wir haben ein ordentliches Spiel gezeigt, leider ohne etwas Zählbares mitgenommen zu haben“, sagt Viktorias Trainer Frank Kandsorra. Er hofft, dass es zumindest ergebnismäßig an diesem Sonntag (15 Uhr, Kunstrasenplatz an der Hauptstraße in Herne) als Gast des SV Wanne 11 besser laufen wird.

Die Wanner hinken ihren Ansprüchen bislang hinterher, aber sie haben das Potenzial, bald einen besseren als den derzeit achten Tabellenplatz zu belegen und könnten das vielleicht schon an diesem Spieltag zeigen. „Auf uns wartet eine schwierige Aufgabe“, weiß Frank Kandsorra.

Er hofft, dass sein Team vier Wochen nach dem 1:1 bei der SSV Buer endlich mal wieder belohnt wird. „Irgendwann holen wir sicherlich auch mal wieder Punkte“, fügt er hinzu. „Es wäre schön, wenn es schon an diesem Wochenende so weit wäre. Die Jungs machen einen guten Job. Ich habe die Hoffnung, dass sich ihre Entwicklung weiter fortsetzt.“

Personell gibt es nichts Neues im Stadtosten. Henrik Rupieper, Fabio Schmitz und Adem Kurti sind aus Verletzungsgründen weiterhin zu ersetzen.