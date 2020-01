SSV Buer: Trainer Kürschners sauer: Drei Spieler verletzt

Richtig sauer reagierten die Verantwortlichen des Landesligisten SSV Buer, nachdem sie vom Testspiel bei der U19 der DJK TuS Hordel zurückgekehrt waren. „Das war grenzwertig“, meinte SSV-Trainer Rüdiger Kürschners und spielte damit auf die harte Gangart der jungen Gastgeber an. Das Ergebnis, die Hordeler gewannen mit 3:1, geriet zur Nebensache. Wesentlich mehr Emotionen weckten die Verletzungen, die drei Spieler der SSV erlitten.

Maximilian Sellinat wurde bei einem Fallrückzieherversuch eines Hordelers derart unglücklich ins Gesicht getreten, dass er mit Verdacht auf Jochbeinbruch ausgewechselt werden musste. Julian Treiber erwischte es ebenfalls heftig. Nach einer Ecke und einem groben Einsteigen fiel er auf seine erst kürzlich operierte Schulter. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch Marvin Sell wird dieses Testspiel in unliebsamer Erinnerung behalten. Er bekam das gestreckte Bein eines Gegenspielers zu spüren und musste ausgewechselt werden.

Schiedsrichter pfeift früher ab

Julian Treiber stürzte auf seine lädierte Schulter.. Foto: Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Um nicht noch mehr zu riskieren, beendete der Schiedsrichter die Partie acht Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit. „Ich kann diese übertriebene Härte der A-Junioren nicht nachvollziehen. Sie waren enorm aufgedreht und haben den Bogen überspannt“, so Kürschners. Er vermutet, dass die Jungs sich in Anwesenheit der sportlichen Leitung der DJK TuS Hordel beweisen und sich für einen Vertrag in der ersten Mannschaft empfehlen wollten.

Ausdrücklich in Schutz nahm Kürschners seinen Hordeler Trainer-Kollegen Marcel Radke, den er früher als Spieler zu seinen Schützlingen zählte. „An ihm lag es nicht“, attestierte der 71-Jährige. „Er versuchte sogar, beschwichtigend auf seine Spieler einzuwirken.“ Ach so: Der Ball rollte auch noch, zumindest 82 Minuten lang. Die Bueraner gingen durch Louis Jozek nach einem Pfostenschuss von Finn Wortmann in Führung (15.). Mit drei Toren in der 25., 65. und 78. Minute wendeten die Gastgeber das Blatt.