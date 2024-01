SSV Buer testet gegen RWT Herne, YEG Hassel erneut in Marl

Gelsenkirchen Radke-Team beim Bezirksliga-Tabellenführer. Spiele der überkreislichen Teams im Überblick. SC Hassel siegt einen Tag nach Zehn-Kilometer-Lauf.

Die Kälte und die Schnee haben dazu geführt, dass fast alle unter der Woche angesetzten Fußball-Testspiele abgesagt werden mussten. Auch die städteübergreifenden, aber trotzdem nachbarschaftlichen Vergleiche zwischen SuS Polsum und der SSV Buer sowie zwischen dem SV Hessler 06 und der SpVgg Steele 03/09 konnten aufgrund des Wetters nicht ausgetragen werden.

Der SC Hassel und Beckhausen 05 trotzten jedoch dem Wetter und traten trotz klirrender Kälte auf dem Kunstrasenplatz am Lüttinghof gegeneinander an. Der in der Bezirksliga spielende Gastgeber siegte gegen die klassentieferen Null-Fünfer nach Toren von Melih Tekin (10.), Mulhem Assalama (18.) und Bilal Gürdal (83.) mit 3:0. „Wir haben das Spiel als eine weitere Trainingseinheit angesehen“, teilte Hassels Trainer Enis Ayyildiz mit. „Wichtig war, dass die Jungs einen Tag nach einem Zehn-Kilometer-Lauf Willensstärke und Laufbereitschaft gezeigt haben.“

Sollte es das Wetter zulassen, trägt der SC Hassel in der kommenden Woche vier weitere Testspiele aus. „Es bieten sich also genug Möglichkeiten, etwas auszuprobieren“, sagt Enis Ayyildiz. Er legt den Schwerpunkt in den nächsten Tagen auf Kraftausdauer. Los geht’s an diesem Sonntag mit dem Heimspiel gegen den ebenfalls in der Bezirksliga spielenden VfB Bottrop. Es folgen die Partien am Mittwoch gegen Blau-Weiss Gelsenkirchen, am Freitag beim TuS 05 Sinsen und am Sonntag bei der SSV Buer.

Mit Ausnahme des SV Hessler 06 stehen an diesem Sonntag auch für alle anderen überkreislich spielenden Gelsenkirchener Amateurmannschaften freundschaftliche Vergleiche auf dem Programm, sofern die Plätze nicht kurzfristig gesperrt werden sollten. Besonders gespannt darf man sein, ob sich Landesligist YEG Hassel diesmal in Marl behaupten kann. Eine Woche nach der 0:4-Niederlage beim TuS 05 Sinsen ist das Team von Trainer Marcel Radke beim souveränen Bezirksliga-Spitzenreiter FC Marl gefordert.

Die ebenfalls in der Landesliga spielende SSV Buer hat den Herner Bezirksligisten Rot-Weiß Türkspor zu Gast. Da sollte eigentlich nur die Höhe des Sieges fraglich sein. Vor kurzem gewann die zweite Mannschaft der Rothosen in der Meisterschaft mit 4:1 gegen RWT.

SSV Buer II absolviert diesmal das Vorspiel und hat Westfalia 04 aus der Kreisliga A zu Gast. Der Erler SV 08 und Viktoria Resse sind an diesem Sonntag erstmals in diesem Jahr draußen im Einsatz. Die Resser fahren mit ihrem neuformierten Team zum Bezirksliga-Zweiten TSV Raesfeld, und der ESV 08 empfängt Barisspor 84 aus der Essener Kreisliga A.

