SSV Buer gewinnt nach einem 0:1-Rückstand

Die SSV Buer konnte die Formschwäche des bisherigen Tabellenzweiten Kirchhörder SC in der Fußball-Landesliga ausnutzen und kehrte mit einem 2:1-Auswärtssieg zur Löchterheide zurück. „Das Ergebnis ist stark“, betonte Trainer Rüdiger Kürschners. Aber er räumte auch ein: „Mit dem Spiel können wir über 90 Minuten nicht zufrieden sein. Wir haben die bislang wohl schlechteste erste Halbzeit in dieser Saison gespielt.“

Obwohl sich die Bueraner vor der Pause nicht entscheidend in Szene setzen konnten, schafften sie es immerhin, torlos in die Kabine zu gehen. Nach der Halbzeit zeigten sie dann ein ganz anderes Gesicht. Allerdings mussten sie zunächst einen Nackenschlag verkraften, nachdem sie neun Minuten nach der Pause etwas unglücklich mit 0:1 in Rückstand geraten waren.

Nico Dziabel gleicht aus, und Jan Trampe erzielt das Siegtor

Rüdiger Kürschners stellte die Mannschaft danach um, was sich im weiteren Verlauf der Partie sehr vorteilhaft auswirkte. „Es lief von Minute zu Minute besser für uns“, stellte der Coach zufrieden fest. „In der Schlussphase der Partie konnten wir wieder einmal unsere körperliche Fitness ausspielen.“

Nach einem Freistoß von Jan Trampe war Nico Dziabel zur Stelle, um mit dem Kopf zum 1:1 zu egalisieren. Und eine Minute vor Schluss war es Jan Trampe selbst, der für das 2:1 sorgte. „Ein dreckiger Sieg, weil wir vor der Pause so schwach waren. Unter dem Strich ist er aufgrund der zweiten Hälfte aber nicht unverdient“, fand Rüdiger Kürschners.

Tore: 1:0 Simon Rudnik (54.), 1:1 Nico Dziabel (69.), 1:2 Jan Trampe (89.).

SSV Buer: van Holt, Dziabel, Karagüzel (90. Voß), Sell, Krüger (70. Treiber), Zoladz, Fink, Trampe, Jozek, Tunjic (59. Jürgensen), Sachsenweger.