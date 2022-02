SSV Buer gegen Horst 08: So wichtig ist das Kreispokal-Derby

Gelsenkirchen. Dienstag steigen die Achtelfinals. Rotthausen spielt in Zweckel, in Buer steigt die Derbyrevanche. Aber wem ist der Kreispokal überhaupt wichtig?

So richtig froh ist niemand darüber, dass an diesem Dienstag der Achtelfinal-Knaller im Fußball-Kreispokal zwischen den beiden Landesligisten SSV Buer und dem SV Horst 08 nachgeholt wird. Anstoß ist um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Löchterheide.

„Dieses Spiel ist gar nicht wichtig für mich“, sagt Buers Trainer Misel Zec. Das sagt er nicht, weil ihm der Wettbewerb egal ist, sondern weil er befürchtet, dass sein Lazarett durch ein zusätzliches Spiel noch größer werden könnte.

SSV Buer hat große Verletzungssorgen

Buers Trainer Misel Zec weiß nicht, wen er gegen Horst aufstellen soll. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Ich weiß gar nicht, welche Spieler ich aufbieten soll“, sagt er. Am Sonntag hat sich bei der 0:1-Niederlage in Brackel auch noch Can Keles (Adduktoren) verletzt. Gut möglich, dass die Bueraner auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen werden. Die A-Junioren stehen hingegen nicht zur Verfügung, denn sie haben am Mittwoch ein sehr wichtiges Meisterschaftsspiel gegen den VfB Waltrop.

Der spielende Horster Interimstrainer Aygün Köstekci hat weniger personelle Sorgen. Nur zwei Akteure sind nicht einsatzfähig: Torwart Enes Kurt und er selbst. Hohe Priorität hat diese Partie auch für ihn nicht. „Die Meisterschaft ist wichtiger“, sagt er. „Aber das heißt nicht, dass wir das Pokalspiel verlieren wollen.“ Vor fast einem Monat behielt seine Mannschaft im Landesliga-Derby gegen die SSV Buer auf eigenem Platz mit 2:0 die Oberhand.

SSV/FCA Rotthausen tritt in Zweckel an

Bereits um 19 Uhr wird das andere Spiel dieser Achtelfinal-Runde angepfiffen: Der SSV/FCA Rotthausen empfängt den SV Zweckel, der am Sonntag mit einem 5:3 über die Sportfreunde Merfeld ein wenig Hoffnung im Bezirksliga-Abstiegskampf schöpfen konnte. Das Spiel sollte ursprünglich bereits am vergangenen Donnerstag ausgetragen werden – da war der Platz an der Dorstener Straße aber unbespielbar. Nun haben die Vereine das Heimreicht getauscht.

Mit den Siegern dieser beiden Partien ist das Viertelfinal-Feld dann schon komplett, weil der Modus für sechs Mannschaften ein Freilos vorsah: Dabei handelt es sich um Westfalenligst YEG Hassel, die drei Bezirksligisten BV Rentfort, VfB Kirchhellen und SV Hessler 06, den FC Glückauf Hüllen und die Sportfreunde Bulmke aus der Kreisliga A, die in vier Pokalrunden bislang noch kein einziges Spiel bestreiten mussten: Dreimal zogen sie ein Freilos, einmal kamen sie weiter, weil der Gegner nicht antrat. (mik/phz)