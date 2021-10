Buer. Rasant, packend, zerfahren, hektisch: Die Trainer von FSM Gladbeck und SSV Buer II schätzten das 2:2 im Topspiel unterschiedlich ein – mit Recht.

Jetzt hat in der Staffel 1 der Gelsenkirchener Fußball-Kreisliga A keine Mannschaft mehr eine makellose Weste. Die SSV Buer II und FSM Gladbeck, die beiden einzigen Teams, die ihre bisherigen Spiele ausnahmslos gewinnen konnten, trennten sich am Freitagabend mit einem unter dem Strich leistungsgerechten 2:2.

„Es war eine zerfahrene Partie“ meinte Buers Trainer Andreas Blaumann. „Es war ein packendes Spiel. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten“, meinte FSM-Coach Engin Canikli. Beide hatten Recht, allerdings aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die erste halbe Stunde war in der Tat packend, ja geradezu rasant für Kreisliga-Verhältnisse. Es ging rauf und unter.

Aufgrund der individuellen Fehler in beiden Abwehrreihen fielen in dieser frühen Phase des Spiels alle vier Treffer. Die Bueraner bekamen Naim Yavuzaslan nicht in den Griff. Deshalb war es keine Überraschung, dass der ehemalige Spieler des SV Horst 08 die Gäste aus Gladbeck zweimal in Führung bringen konnte.

SSV Buer II schlägt gegen FSM Gladbeck zweimal zurück

Aber die Zweite der SSV blieb mutig und kam stets zurück. Das 1:1 erzielte Nico Dziabel aus dem Gewühl heraus, und für das 2:2 sorgte Seldin Malkoc nach unkonventioneller Brustvorlage von Steffen Dörpinghaus. Nach dieser packenden halben Stunde verflachte das Niveau des Spiels zunehmend. Es blieb spannend, aber es wurde auch immer hektischer. „Wozu auch der Schiedsrichter beitrug“, wie Andreas Blaumann meinte. Der Unparteiische Pascal Alack lag nicht immer richtig mit seinen Entscheidungen, aber er bevorteilte keine der beiden Mannschaften.

Wer ist die Nummer 1 der A1? Sowohl die SSV Buer II (hier Yves Bienk) als auch FSM Gladbeck hatten bislang noch keinen Punkt abgegeben – jetzt sind beide immerhin weiter ungeschlagen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Zunächst zückte er die Rote Karte für Jan Wyzgolik von SSV II nach einem Foul an Naim Yavuzaslan (56.). Dann schickte er auch Buers Co-Trainer Manfred Freitag aus dem Innenraumbereich (63.). Und schließlich sah Naim Yavuzaslan von FSM die Gelb-Rote Karte (78.).

In den 22 Minuten, in denen die Bueraner mit einem Spieler weniger auskommen mussten, waren die Gladbecker dem Siegtreffer einige Male sehr nahe. Im Abschluss agierten sie jedoch zu unkonzentriert, vor allem Mert Durmaz, ein weiterer ehemaliger Horster. Aber auch so zeigten sich die Gladbecker mit dem Remis zufrieden. „Wenn wir schon nicht gewonnen haben, ist es gut, dass wir zumindest nicht verloren haben“, meinte Engin Canikli.

So haben sie gespielt:

Tore: 0:1 Naim Yavuzaslan (12.), 1:1 Nico Dziabel (18.), 1:2 Naim Yavuzaslan 22.), 2:2 Seldin Malkoc (26.).

SSV Buer II: Wrobel, Wyzgolik, Willger, Nies, Dörpinghaus (68. Karabulut), Bienk, Konomis, Stanglow, Rudnik, Dziabel, Malkoc.