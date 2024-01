SSV Buer: Diese Trumpfkarte bringt der neue Knipser mit

Gelsenkirchen Der Gelsenkirchener Fußball-Landesligist hat personell nachgelegt. Wo SSV Buers Trainer Misel Zec den Neuzugang sieht.

Fußball-Landesligist SSV Buer hat personell noch einmal nachgelegt. Im Testspiel gegen den Recklinghäuser A-Kreisligisten Schwarz-Weiß Röllinghausen (4:0) feierte Neuzugang Tore Enstipp seinen Einstand bei den Rothosen. Enstipp kommt vom Bezirksligisten VfB Günnigfeld an die Löchterheide. Für die Günnigfelder erzielte der talentierte Offensivmann, der im Februar seinen 23. Geburtstag feiert, sieben Treffer in 14 Spielen.

SSV Buer: Kurzeinsatz beim Debüt

Bei seinem Bueraner Debüt-Spiel konnte sich der neue Torjäger noch nicht in die Scorerliste eintragen, kam allerdings auch nur als Joker in die Partie. Für das SSV-Team trafen Cenk Mustafa Güney und Turgay Altuntas, der mit seinem Hattrick maßgeblichen Anteil am deutlichen Erfolg gegen Röllinghausen hatte. Das zweite Bueraner Januar-Testspiel gegen B-Kreisligist SuS Polsum musste unter der Woche abgesagt werden. Am kommenden Sonntag (15:15 Uhr) geht es für die Bueraner mit dem Duell gegen Bezirksligist R.W.T. Herne in der Winter-Vorbereitung weiter.

Vielseitigkeit als Trumpfkarte

Geht es nach Buers Trainer Misel Zec, dann erhöht Neuzugang Tore Enstipp die Variationsmöglichkeiten der Rothosen. Buers Trainer Misel Zec sagt auf der Bueraner Homepage über seinen neuen Mann: „Auf der linken Seite kann er alles spielen.“ Bei der Hallenkreismeisterschaft in der Schürenkamp-Halle saß der Bueraner Allrounder bereits auf der Tribüne, um sich ein Bild von seiner neuen Mannschaft zu machen und etwas Atmosphäre zu schnuppern.

Bei Union Bergen riss sich Tore Andre Enstipp vor zwei Jahren im Winter die Achillessehne, fiel anschließend mehrere Monate aus. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Die SSV Buer belegte nach ihrem Vorjahres-Sieg dieses Mal Platz drei. Vor seiner Zeit beim VfB Günnigfeld spielte Enstipp für die DJK Wattenscheid (23 Einsätze, acht Treffer), Union Bergen und den SC Weitmar 45. Bei Union Bergen zog sich Enstipp vor fast genau zwei Jahren während der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte einen Achillessehnenriss zu und fiel ein halbes Jahr aus.

