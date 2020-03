Die Krise, für die das Coronavirus sorgt, nimmt immer größere Ausmaße an. Nach dem Erlass der nordrhein-westfälischen Landesregierung gibt es ab Dienstag überhaupt keinen Sport mehr in Gelsenkirchen. Auch alle vereinseigenen Anlagen müssen geschlossen werden. Die einzige Ausnahme bildet der Profi-Sport, so dass die Bundesliga-Fußballer des FC Schalke 04 weiterhin trainieren dürften, weil sie ihren Beruf ausüben.

„Neben dem organisierten Sport müssen auch alle kommerziellen Anbieter ihre Fitness-Studios und sonstigen Freizeitanlagen schließen“, erklärt Gelsensport-Geschäftsführer Marco Baron und weist noch einmal sehr eindringlich darauf hin, dass „jegliche Einheiten auf und in allen Anlagen nicht mehr möglich sind“. Die Stadtwerke Gelsenkirchen werden den Betrieb ihrer Schwimmbäder ebenfalls einstellen müssen. Marco Baron beruhigt aber auch gleich die teilweise verunsicherten Pferdesportler. „Die dürfen sich“, sagt der 35-Jährige, „selbstverständlich weiterhin um ihre Tiere kümmern.“

Gelsensport erneuert seinen Aufruf

Um sich ein Bild davon zu machen, wie die Gelsenkirchener Sportler mit dem Verbot umgehen, haben sich Gelsensport-Vertreter am Sonntag mal auf den Weg gemacht und sich ein Dutzend Sportanlagen angeschaut. Und? „Wir haben sehr oft festgestellt, dass Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene die Anlagen betreten haben“, sagt Marco Baron. „Das Positive war, dass es alle gut aufgenommen haben und der Aufforderung, die Sportanlage zu verlassen, ohne Probleme nachgekommen sind.“

Gelsensport-Geschäftsführer Marco Baron. Foto: Lutz von Staegmann

Gelsensport hat seinen Aufruf an die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener erneuert, vor allem auch an die Eltern. „Bitte befolgt die Anordnung der Stadt. Lasst eure Kinder nicht mit dem Ball unter dem Arm und den Fußballschuhen im Rucksack zum Fußballplatz gehen“, heißt es. „Es ist unfassbar gefährlich für eure Kinder, wenn diese über die Zäune klettern, um auf die Sportanlagen zu gelangen. Liebe Jugendliche und Erwachsene: Seid den Kleinen ein Vorbild und beachtet bitte das Verbot.“

Die Stadt Gelsenkirchen hat im Zuge der Corona-Pandemie sämtliche Sportanlagen geschlossen, um zu vermeiden, dass das Virus innerhalb einer Gruppe – wie zum Beispiel beim Fußballspielen – an viele Personen übertragen wird. „Wir wissen, was dieser Einschnitt in die Freizeitgestaltung bedeutet, aber in dieser außergewöhnlichen Zeit müssen außergewöhnliche Maßnahmen getroffen werden“, sagt Gelsensport-Geschäftsführer Marco Baron. „Und jeder von uns muss derzeit auf die eine oder andere Freizeitaktivität verzichten.“