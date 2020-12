Sportlich betätigen und Preise gewinnen

Die erstmals von Radclub Olympia Buer organisierte Viactiv Ruhrpott-Challenge 501 hat in den ersten Tagen schon viele Fahrrad-Hobby- und Tourenfahrer in Gelsenkirchen begeistert. Wie die WAZ berichtete, können alle radbegeisterten Bürger aus Gelsenkirchen, die ein Rennrad, MTB oder Trekkingrad haben, zwischen Heiligabend und Silvester versuchen, mindesten 501 Kilometer mit ihrem Fahrrad zu fahren.

Gemeldet werden die täglich gefahrenen Kilometer über die kostenlose App Komoot. Auf der Internetseite rpt-radrennen.de werden jeden Tag die Fahrer mit den meisten gefahrenen Kilometern veröffentlich. Der Start der Aktions-Woche beginnt am 24. Dezember und endet am 31. Dezember um 18 Uhr.

In der jetzigen Corona-Zeit ist es für viele eine tolle Idee, sich über die Weihnachtstage zwischen Heiligabend und Silvester sportlich zu betätigen. Wer die 501 Kilometer geschafft hat, kommt in die Verlosung der fast hundert Preise, die von der heimischen Wirtschaft bereits zur Verfügung gestellt wurden. So bekommt etwa die Frau, die in der Ruhrpott-Challenge die meisten Kilometer gefahren hat, ein Wellness-Wochenende vom Seepark-Hotel in Geldern gesponsert.

Neben den Gesamtsiegern – die Ruhrpott-Challenge 501 startet im gesamten Ruhrgebiet – gibt es natürlich auch die einzelnen Stadtsieger. So werden in Gelsenkirchen die Sportler mit den meisten Kilometern extra geehrt.

Der Reinerlös der Ruhrpott Challenge 501 geht in Gelsenkirchen an die Organisation „Warm durch die Nacht“. Die Bürgerinitiative würde sich natürlich über viele Radfahrer freuen, die an diesem Wettbewerb teilnehmen würden. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Alle Infos zur Tour inklusive Anmeldung sind online zu erfahren unter www.rpt-radrennen.de