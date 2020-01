Sportfreunde Bulmke holen sich ein Trio von Gençlerbirliği

In der Hinrunde dieser Saison waren die beiden 37-Jährigen Ali Vural und Cahit Gündogan als Spielertrainer für Gençlerbirliği Resse in der Fußball-Kreisliga A tätig. Jetzt haben sie eine neue sportliche Herausforderung gefunden. Sie wechselten in der Winterpause als Spieler zu den Sportfreunden Bulmke in die Kreisliga B und nahmen ihren 14 Jahre jüngeren Kollegen Bobo Kituba Mbongo Kimdomba mit an den Tossehof.

Ercüment Salman, dem Vorsitzenden der Bulmker, ist es gelungen, das Trio mit Erfahrung in höherklassigen Ligen für seinen Verein zu gewinnen. „Er will mit uns etwas aufbauen“, sagt Ali Vural. Er ist zuversichtlich, dass sein neuer Klub-Boss nicht enttäuscht wird. „Wo wir sind“, so fügt er selbstbewusst hinzu, „ist auch der Erfolg da.“

13 Punkte hinter Spitzenreiter Bülse

Mit Gençlerbirliği stieg Ali Vural vor fast drei Jahren in die Bezirksliga auf. Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer folgte zu Beginn dieses Jahres der Zusammenbruch. Neben Bobo Kituba Mbongo Kimdomba, Ali Vural und Cahit Gündogan kehrten 15 weitere Spieler den Ressern den Rücken.

Mit den Sportfreunden Bulmke möchte Ali Vural so schnell wie möglich wieder zurück ins Kreis-Oberhaus. „Am besten noch in diesem Jahr“, sagt er. Er glaubt, mit seiner neuen Mannschaft den Aufstieg schaffen zu können, obwohl die Bulmker in der Staffel 1 der Kreisliga B nach Abschluss des ersten Halbjahres nur auf Rang fünf stehen – sechs Punkte hinter dem Tabellenzweiten BV Rentfort III und 13 Zähler hinter Spitzenreiter Schwarz-Weiß Buer-Bülse.