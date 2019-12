Spitzenreiter Erler SV 08 kommt mit einem blauen Auge davon

Jetzt weiß auch Hartmut Scholz, wie man als Trainer des Erler SV 08 in der Fußball-Bezirksliga beim BV Rentfort gewinnt. Und seine Spieler wissen jetzt, dass sie sich selbst nach einem zwischenzeitlich deutlichen Vorsprung nie zu sicher fühlen dürfen. „Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, meinte er nach dem 5:3-Erfolg auf dem Kunstrasen an der Hegestraße in Gladbeck.

Als Bünyamin Karagülmez nach einer Stunde das 4:1 für den Tabellenführer erzielt hatte, schien die Sache abgehakt zu sein. „Wir haben danach das Fußballspielen komplett eingestellt“, stellte Hartmut Scholz leicht verärgert fest. Im Gefühl des sicheren Sieges schalteten die Gäste mindestens einen Gang zurück, was sich beinahe gerächt hätte.

Kaan Gülmez erlöst den Erler SV 08

Rentfort kam auf 3:4 heran und hatte in der Schlussminute einen Freistoß aus 18 Meter, der knapp am Erler Tor vorbeiging. Erst in der Nachspielzeit erlöste Kaan Gülmez den ESV 08 mit seinem Treffer zum insgesamt verdienten 5:3-Endstand.

Tore: 0:1 Jerome Glittenberg (5.), 0:2 Bünyamin Karagülmez (46.), 1:2 Tim Voßschmidt (47., Eigentor), 1:3 Jerome Glittenberg (55.), 1:4 Bünyamin Karagülmez (60.), 2:4 Jesse Hajder (68.), 3:4 Mirko Hülskemper (87.), 3:5 Kaan Gülmez (90.).

Erler SV 08: Wollny, Juskowiak (70. J. Heitbreder), M. Auth, Borutta, Scholz (90. Janßen), Gülmez, Hermans (75. Hegemann), Voßschmidt, Glittenberg (80. Yildiz), Reckort, Karagülmez.