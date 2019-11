Gelsenkirchen. Erle 19 kam am Donnerstag kampflos zu drei weiteren Punkten. Am Sonntag durften sich die Veilchen über den Ausrutscher von Beckhausen 05 freuen.

Die Spvgg Erle 19 kam bereits am Donnerstag in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A kampflos zu drei weiteren Punkten. Am Sonntag durften sich die Veilchen über den Ausrutscher von Verfolger Beckhausen 05 freuen. Neuer Tabellenzweiter ist F.S.M. Gladbeck.