Nach dem 3:3 gegen Hombruch und dem 2:0-Sieg in Kaiserau wollte der SV Horst 08 an diesem Sonntag in der Fußball-Landesliga zum Sprung nach oben ansetzen. Aber es bleibt beim Vorsatz, denn das Heimspiel gegen den SV Brackel 06 musste aus dem Programm genommen werden. Der Tabellenneunte aus Dortmund meldete einen Corona-Verdachtsfall.

Dieser Verdachtsfall betrifft, wie man hörte, nicht einen Spieler, sondern eine andere Person, die mit einem Brackeler Spieler in einem Haushalt lebt. Ohne einen Negativtest wollten die Brackeler kein gesundheitliches Risiko eingehen.

Die Horster haben Verständnis dafür, aber sie hätten nach den guten Ergebnissen und Leistungen in den beiden vergangenen Wochen gerne nachgelegt. „Wir haben gebrannt, aber so ist das halt in dieser Saison“, sagt Trainer Jens Grembowietz. „So etwas kann noch häufiger passieren. Wir müssen über jedes Spiel froh sein, das funktioniert.“

Am Samstag und Sonntag machen die Null-Achter frei. „Sehr wahrscheinlich werden wir am Montag eine zusätzliche Trainingseinheit einlegen, damit die Pause nicht zu lang wird“, sagt der Coach. Einige Spieler, die zuletzt weniger Einsatzzeiten hatten, werden wohl am Sonntag im Heimspiel der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A gegen Aufsteiger Kickers Ückendorf zum Einsatz kommen.

Das nächste Spiel der Horster Landesliga-Vertretung steht erst wieder am Sonntag in einer Woche auf dem Plan. Es geht dann zum FC Frohlinde nach Castrop-Rauxel – falls nicht wieder Covid-19 dazwischenkommt.

Horster Zweite spielt nun um 15 Uhr

Wegen den Ausfalls der Landesliga-Partie auf dem Schollbruch, hat sich der Beginn der Kreisliga-A2-Partie zwischen Horst 08 II und Kickers Ückendorf geändert. Dieses Spiel beginnt nun um 15 Uhr. Danach empfangen die Horster Fußballerinnen in der Kreisliga A das Team des FC Schalke 04 Weiß.