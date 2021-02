Spielbericht So verhindert Torwart Alexander Sebald einen Schalke-Punkt

Rödinghausen. Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 verlieren ihr Regionalliga-Spiel beim SV Rödinghausen mit 1:2. Nur der 18-jährige Marouane Balouk trifft.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 haben auch ihr zweites Regionalliga-Spiel in diesem Jahr verloren. Als schon lange die Nachspielzeit im Häcker-Wiehenstadion läuft, erhält Fatih Candan die große Chance zum Ausgleich. Der Kapitän der Königsblauen scheitert vom Elfmeterpunkt aber an Alexander Sebald, so dass der SV Rödinghausen seinen 2:1 (1:0)-Sieg feiern darf.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Um es vorwegzunehmen: Der Elfmeter, den Schiedsrichterin Vanessa Arlt nach einem Foul an Jimmy Kaparos gegeben hatte, war viel zu schwach geschossen. Das wusste auch Fatih Candan, der nach dem Schlusspfiff mit hinter dem Kopf verschränkten Armen ein paar Schritte über den Rasen schlich. Zunächst allein, doch dann gab’s ein kleines bisschen Trost – vom ehemaligen Schalker und jetzigen Rödinghauser Jonathan Riemer sowie von Alexander Sebald.

Léo Scienza lässt die riesige Chance zum Schalker 1:1 aus

Schon nach zehn Minuten war der SV Rödinghausen mit 1:0 in Führung gegangen. Wieder mal hatten die Schalker U-23-Fußballer einen Gegentreffer nach einer Standardsituation kassiert, und das ärgerte Trainer Torsten Fröhling. Der Ball landete schließlich bei Angelo Langer, dem rechten Verteidiger der Ostwestfalen, und der zog aus 18 Metern so ab, dass Sören Ahlers zwar noch die Finger ans Spielgerät bekam, den Rückstand aber nicht verhindern konnte.

Zwölf Minuten später ärgerte sich Torsten Fröhling erneut, als das 1:1 nicht gefallen war. Nachdem Jason Ceka großartige Vorarbeit geleistet hatte, wäre es für Léo Scienza eigentlich eine Pflicht gewesen, auszugleichen. Doch der Brasilianer schloss so schwach ab, dass Rödinghausens Alexander Sebald parierte. Fast mühelos.

Ba-Muaka Simakala erhöht vom Elfmeterpunkt auf 2:0

Nach der Pause gab es den nächsten Schock für das Schalker U-23-Team, als Vanessa Arlt auf Elfmeter für den SVR entschied. Sie wollte im Gegensatz zu vielen anderen ein Foul gesehen haben. Wie dem auch sei: Ba-Muaka Simakala ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte den Strafstoß zum 2:0 für das Team von Trainer Nils Drube.

Mehr aus dem Gelsenkirchener Lokalsport:

Super Bowl: Devils-Quarterback glaubt an Buccaneers-Sieg

Jens Grembowietz: Der Trainer verlässt den SV Horst 08

Schalke-Pressespiegel: Chance auf zehn Millionen Euro vertan

Handball: 24 westfälische Teams trotzen laufend Corona

Nur zwei Minuten später war es dann der 18-jährige Belgier Marouane Balouk, der mit seinem eigentlich als Hereingabe gedachten Ball auf 1:2 verkürzte. Und in der Folge war das Fröhling-Team drauf und dran, den Ausgleich zu schaffen. Eine Chance war sogar riesengroß. Aber Kapitän Fatih Candan nutzte diese halt nicht.

Tore: 1:0 Angelo Langer (10.), 2:0 Ba-Muaka Simakala (49., Foulelfmeter), 2:1 Marouane Balouk (51.).

FC Schalke 04 U23: Ahlers - Matriciani, Lübbers, Hanraths, Halbauer - Kaparos, Flick - Ceka, Balouk (77. Krasniqi), Scienza (77. Aydin) - Candan.

Alle Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport finden Sie hier.